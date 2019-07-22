Пространственное мышление. Кто платит за создание и эксплуатацию общественных зон в Петербурге

Запрос населения на общественные пространства возрос - этот тренд ловят и строители, и крупные инвесторы, и городские власти. Надолго ли это и за чей счет город должен похорошеть, эксперты разбирались на круглом столе «Фонтанки» и «Недвижимости и строительства Петербурга».

Родион Платонов/Коммерсантъ

В рамках федеральной программы «Городская среда» Петербург выделяет дополнительные деньги из бюджета на проект «Формирование комфортной городской среды» – сюда входит обновление парков и скверов, развитие набережных, благоустройство дворов. С присоединением сил крупных федеральных инвесторов речь уже идет о преображении целых кварталов.

Вернуть народ на набережные

Сейчас в разработке концепций благоустройства общественных мест стали учитывать и мнение жителей города. Заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова рассказала, что в центре внимания, прежде всего, прибрежные зоны, набережные, любые выходы к воде. Одним из реализованных пожеланий горожан стало благоустройство Южной дороги на Крестовском острове. Продолжение этого проекта предполагает благоустройство территории около «Новокрестовской» и реконструкцию береговой линии после «Евро-2021». Поскольку часть земель принадлежит городу, а часть – «Газпрому», единую концепцию береговой линии разработали совместно.

А вот с проектированием набережной реки Карповки – с функциональным насыщением нового пространства – помогали активные жители Петроградки. Они пожелали видеть там зону мероприятий, огород, детские площадки с максимальным сохранением деревьев. Зону релакса спроектировали студенты Первого медицинского университета. Преобразить эту, по сути заброшенную, территорию в центре, к которой, по словам Ларисы Канунниковой, «давно возникали вопросы», должна непрерывная пешеходная дорожка.

– Мы много работаем с инвесторами, но хотелось бы более активного участия строителей, – говорит Канунникова. – С «Газпромом» город сотрудничал при реконструкции пешеходных зон на Большой Морской и 1-й Советской, в этом году они взялись за более масштабную идею – Большой проспект Петроградской стороны с выходом на улицу Добролюбова и далее на площадь Лихачева.

Проект предполагает не просто обновление самой улицы, включая освещение и дворовые территории, но и всех фасадов в течение пяти лет. «Здесь реализуется оптимальная, на мой взгляд, формула для комплексных проектов благоустройства: бюджет города и муниципалитета плюс деньги инвестора», – подчеркивает Лариса Канунникова.

По такой же схеме продолжают облагораживать территорию вокруг Новой Голландии. С «Газпромом» город уже благоустроил две Морские улицы, Адмиралтейскую набережную, Исаакиевскую площадь, дворы (совместно с муниципалами). Далее в планах обновить Конногвардейский бульвар, чтобы в итоге все замкнулось в единый благоустроенный пешеходный маршрут от Невского до Мариинского театра. По словам Канунниковой, в этот же район выходит еще один крупный инвестор – «Почта России», которая сейчас готовит концепцию общественного кластера и благоустройства в квартале.

Стоит ждать и обновления набережной реки Охты – здесь строится много жилья, в проекте участвует несколько инвесторов. Главная сложность – сделать берег единым пространством имиджево и стилистически.

– Набережную Охты благоустроить предложили мы, – отметил заместитель генерального директора компании Bonava Александр Свинолобов. – Многие инициативы, которые выдаются за городские, на самом деле инициирует застройщик. Да, речь идет об участке набережной, прилегающем к нашему объекту, и нам выгодна общественная зона на берегу. Сейчас набережная поделена между разными компаниями. Хоть она и числится как территория общего пользования, фактически она пока закрыта и не развивается по разным причинам. Все соседи знакомы с нашим проектом и будут ориентироваться на него, чтобы выдержать набережную в едином стиле. Но за их концепцию, как и за сроки реализации, мы отвечать не можем. Наш участок арендован на пять лет, но что будет по окончании договора, когда территория снова станет городской? Как решится вопрос содержания и эксплуатации? Ответов на эти вопросы мы пока не нашли.

Лариса Канунникова на это ответила, что вопрос эксплуатации такого многосоставного проекта для городского бюджета слишком тяжел и надо бы рассмотреть вариант совместного с финансирования с бизнесом.

Куда пойти в новых районах

Для новых районов вдали от центра особенно важен дизайн-код, поскольку застройка здесь типовая. Так, в рамках городской программы в августе планируют открыть общественное пространство у Ивановского карьера в Невском районе – этого опять же добились жители. По их пожеланию там, в частности, появятся даже светящиеся качели. Спроектировано 9 пляжей в Курортном районе – до 2024 года они должны соединиться в единую цепочку вдоль береговой линии. Обновится малый Ильинский сад в Красногвардейском районе – здесь будет зона для рыбаков и площадка подготовки к ГТО.



– На Невском и в Кудрово живут одни и те же люди, и пространства мы делаем для людей, а не для города, – говорит руководитель проектов КОТ компании «Строительный трест» Анзор Берсиров. - Подобные зоны внутри города интегрируются в уже сформировавшуюся среду, а в районах новой застройки в чистом поле есть свои проблемы. Там огромная пропасть между средой, создаваемой девелоперами внутри пространства дома, и внешней средой, сформировавшейся в этом районе. Объединить их практически нереально. Поэтому при работе с общественными пространствами однозначно нужна интеграция в окружение.



«Строительный трест» уже 10 лет вместе с «Отделстроем» ведет проект в Кудрово, где построили парк «Оккервиль» площадью более 10 га. Это более природное, чем креативное, пространство на муниципальной территории, из-за чего долго были проблемы с местными властями и статусом парка. Тем не менее сегодня парк официально создан и признан, и содержит его девелопер, а не муниципалитет. Но в ближайшие два года застройка завершится, и девелопер уйдет из Кудрово. Где муниципалы возьмут бюджет на обслуживание парка после этого – вопрос открытый и обсуждаемый.

Представительница СК «Мегалит» Александра Саблина рассказала о боли девелопера: хочешь общедоступное пространство для людей – будь готов бороться со стремлением проектировщика все удешевить и упростить.

– Мы для «Дома на Львовской» разработали внутреннее общедоступное пространство с садом под окнами, можжевельником, велодорожками, функциональным делением на зоны. Потом идём к генпроектировщику, а он и говорит: «Девелопер, успокойтесь, это очень дорого. Плиточку вот вы тут хотите, как в «Зарядье». И приходится доказывать, что это осознанное вложение денег в красоту, что в этом и есть смысл.



Любое общественное пространство как элемент инфраструктуры изнашивается. Если денег на эксплуатацию много, то это не важно, считает управляющий партнер управляющей компании «Севкабель порт» Miles & Yards Артём Кардаш.

– Например, мы долго не могли понять, почему у нашего катка цвет льда желтоватый, а в Новой Голландии – белый, – рассказал он. – Да просто у них отдельная система фильтрации воды для катка. На нашем этапе развития такое невозможно. Крупные инвесторы, вкладывающие средства в общественные пространства, замечают недостаточность бюджетного финансирования в городе. Мы же работаем в условиях рыночной экономики, не рассчитывая на глобальные сторонние вложения.

Недавно представители компании изучили затраты на создание крупных всемирно известных парков. Исследование показало – действительно дорогой парк мирового уровня в среднем обходится в переводе на наши деньги в 2,5 млрд рублей за гектар. А парк «Миллениум» в Чикаго обошелся в 4 млрд. Девелопер, как и город, у нас подобного воплотить не может. В России под этот критерий подходит лишь парк «Зарядье», где на гектар потратили 2,3 – 2,5 млрд рублей. Но все-таки это практически федеральный проект, не городской.

В то же время мир знает и любит и малобюджетные парки с затратами меньше 100 млн рублей на гектар. В России сегодня в среднем закладывают 70 млн рублей на гектар благоустройства внутри девелоперского проекта. Но, даже реализовав супердорогой проект, можно не справиться на этапе эксплуатации, поэтому важны операторы и стейкхолдеры, владеющие функциями рядом, которые и создадут положительную экономику пространства.

Главное для общественного места, по словам Артема Кардаша, это аттрактор – то, что притягивает горожан, а единственный критерий его успешности – время пребывания там. Естественно, на огромном Елагином острове можно пробыть целый день. А 3 га «Севкабеля» в мае посетили 167 тысяч человек, в среднем задерживаясь там на 69 минут. К главным аттракторам места эксперт отнес еду, набережную, инстапойнты и арт-объекты. Их будут обновлять, чтобы место не приедалось. Вот эта экономика впечатлений и отличает традиционные культурные объекты вроде Эрмитажа от современных пространств.

Генеральный директор компании «Айра», президент Ассоциации умных городов Юрий Берестов рассказал об инновациях для благоустройства, успешно показавших себя в малых городах, теперь внимание на них хотят обратить и в Петербурге.

Например, в компании разработали велоинфраструктурный проект Smart Track с интеллектуальной системой навигации, световые ограничители для парковки, которые видно даже под снегом, управляемую маркерную подсветку, интерактивные детские видеоплощадки с возможностью выбора игровой программы.



В целом компания специализируется на дизайне городской среды и благоустройстве общественных пространств: создает и внедряет в инфраструктуру территории инновационные Smart-МАФы (МАФ – малая архитектурная форма) из запатентованного материала собственной разработки SELIN, не имеющего зарубежных аналогов.

В конце прошлого года компания даже создала объединяющий производителей МАФов технопарк на границе города и области. Заказчик в режиме «единого окна» может получить здесь весь комплекс услуг – от концепции до производства и монтажа элементов городской среды.

Большинство смарт-идей для благоустройства реализовано в Альметьевске, Грозном и подмосковных Химках. Благодаря подобным инновациям небольшой город Альметьевск в Татарстане недавно стал велостолицей России, а еще был признан стартап-столицей страны, победил в конкурсе на лучшее муниципальное образование по благоустройству, лучший пляж. Здесь компании удалось реализовать 50 км велодорожек с велосчетчиками, интеллектуальной световой системой навигации и полной инфраструктурой – от возможности ремонта до перекуса. В крупных же городах вроде Москвы и Петербурга дело обстоит сложнее. Велоинфраструктура здесь развивается кусками без единой концепции, так как не хватает законодательной базы для проектирования велотрасс, к тому же ГИБДД не идет навстречу.



– Проект умных велодорожек мы хотим предложить Петербургу в рамках благоустройства Петроградской стороны, – пояснил Берестов. – А еще мы выступим с предложением о проектировании велокольца вокруг Петербурга – такой трассы нет нигде в мире. Помочь в этом мог бы такой крупный инвестор, как РЖД, обладающий огромным ресурсом и как раз реализующий сейчас проект железнодорожного кольца вокруг города. Если заложить огороженные велозоны рядом с железнодорожными платформами, потом пустить от них «лучи» в Ленобласть, это стало бы базовой велосипедной магистралью и существенно снизило бы пробки.



Что касается малых архитектурных форм, то здесь все решает здравый смысл и экономика проекта. Есть минимальные требования по благоустройству, есть пожелания людей и есть бюджет девелопера. Надо как-то балансировать.

– Мы проводили исследование нашей целевой аудитории, люди готовы платить за общественное пространство, – пояснил заместитель генерального директора «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. – Когда мы спросили и у новоселов Новогорелово об их пожеланиях, то они попросили МАФы запредельной стоимости – по сути, они хотели Новую Голландию и «Севкабель порт» на территории поселка. Мы в проект закладываем благоустройство сразу – в спальниках в цене «квадрата» это не менее 2 тысяч рублей.



Другая проблема среды спальных районов – льготные арендаторы, кафе, барбершопы и пекарни, которые могли бы послужить аттракторами для общественного пространства, сюда не пойдут. Как пояснил Максим Жабин, им будет нечего делать весь день на первых этажах, так как там нет потока людей – все уехали на работу в 8 утра, а в выходные все гуляют в том же «Севкабеле» и в Новой Голландии.



По мнению некоторых участников круглого стола, лучшие объекты благоустройства – это живые деревья. Координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника посетовала, что из города уходят общественные пространства в старом, привычном понятии – «милые взору перекрестки», сочетающие тень деревьев, скамейку и фонтан.

«Сегодня в городе уже нет улиц, остались только дороги. На улицах не гуляют люди – большинство либо едет в машинах, либо под землей в метро, на бывших общественных территориях сегодня парковки. Мой совет девелоперам – в любом случае высаживайте деревья», – подытожила она.

Анна Романова,

«Фонтанка.ру»