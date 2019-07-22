Индия запустила ракету на Луну без помощи России

Ракета-носитель с межпланетной станцией «Чандраян-2» и луноходом вылетела с космодрома Шрихарикота. Ранее индийское агентство космических исследований собиралось запустить станцию при помощи России.

«Вылет индийского корабля GSLV MkIII-M1 с межпланетной станцией «Чандраян-2» состоялся в 14:43 в понедельник, 22 июля 2019 года, из Космического центра им. Сатиша Дхавана, Шрихарикота», – сообщает индийское агентство космических исследований ISRO.

«Чандраян-2» прибудет на Луну более чем через пять недель, преодолев 384 тысячи километров. Уникальность миссии состоит в том, что индийский аппарат будет собирать информацию о малоизученном южном полюсе спутника. Ранее при посадке в этой части Луны разбился первый израильский лунный аппарат.

Запуск ракеты транслировался в прямом эфире.

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Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT — ISRO (@isro) July 22, 2019

Ранее Индия планировала прибегнуть к помощи России, чтобы еще в 2013 году отправить свою ракету к Луне. Однако после неудачи межпланетной миссии «Фобос-Грунт» Роскомос предложил модернизацию, которая увеличила бы массу лунного посадочного модуля «Чандраян-2». Индия решила самостоятельно исследовать Луну.

Напомним, что «Чандраян-2» стал продолжением индийской лунной программы «Чандраян-1» 2008 года.