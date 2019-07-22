Беглов о застройке Муринского парка: «Если большинство против — это нам не подходит»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что для продолжения проекта спорткомплекса в Муринском парке требуется сперва разработать концепцию. Ее должны одобрить жители.

«У нас город промышленный, и расширение зеленых зон — наша первая обязанность. Все проекты должны согласовываться с жителями; если большинство против, это нам не подходит. Концепцию строительства должен разработать либо сам застройщик, либо Смольный. Только после того, как жители утвердят концепцию, можно делать проект», – подчеркнул Беглов 22 июля на правительственном совещании.

Напомним, ранее компания «Анна Нова» поставила на паузу вырубку деревьев на участке в Муринском парке в Калининском районе, который администрация Петербурга отдала под строительство второй очереди спорткомплекса. Решение было принято 11 июля по итогам расширенного совещания в Смольном. Срубить успели порядка 50 берез и вязов. Возмущенные местные жители провели серию одиночных пикетов у Смольного и акцию около существующего спорткомплекса с требованием остановить стройку и вернуть участок в состав Муринского парка.