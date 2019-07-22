Вспыхнувшую легковушку на Лени Голикова спас водитель бетономешалки

Водитель автобетоносмесителя выступил в роли пожарного в Кировском районе Петербурга ранним утром 22 июля. Он потушил загоревшийся автомобиль.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в пятом часу утра около перекрестка улицы Лени Голикова и проспекта Стачек загорелся легковой автомобиль. Пламя вспыхнуло под капотом машины. На помощь пришел оказавшийся рядом водитель автобетоносмесителя и залил огонь водой, которая имеется в «бетономешалке» для того, чтобы отмывать ее от бетона.

Накануне вечером в Ольгино с автомобильным пожаром тоже помог справиться очевидец. На Приморском шоссе каршеринговая легковушка вылетела с дороги, врезалась в дерево и загорелась. Огнетушителя в салоне машины не оказалось, и один из свидетелей аварии помог сбить пламя.

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Помимо этого, за выходные в Петербурге от огня пострадали четыре автомобиля. Так, вечером 20 июля пожарные тушили грузовой «Мерседес» в Шушарах. Сообщение о возгорании машины на Московском шоссе поступило в ГУ МЧС Петербурга в 21:56, сообщает пресс-служба ведомства. Потушили пожар в 22:15 силами двух единиц техники и 10 человек личного состава. У грузовика выгорел отсек двигателя. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Затем, ночью 21 июля, в 1:47, поступил вызов из Невского района города. У дома 7 по улице Кибальчича загорелся «БМВ». Пожар ликвидировали в 1:53. У «БМВ» успела обгореть передняя часть кузова, а также оплавились передние части у припаркованного рядом автомобиля «Хёндэ». Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Еще один автомобильный пожар тушили днем 21 июля в Красногвардейском районе. У дома 23 по улице Маршала Тухачевского загорелся автомобиль «ИЖ Ода». Сообщение поступило в МЧС в 13:49. На место прибыли две пожарные машины и 8 человек личного состава, и в 14:03 возгорание ликвидировали.

Тем не менее легковушка выгорела полностью. Сведений о пострадавших среди людей в МЧС не поступало.





