В «Новом Лесснере» и «Новом Оккервиле» доступна семейная ипотека от 5% годовых

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В жилых комплексах «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» доступна льготная ипотека со ставкой от 5% годовых от ПАО «Банк ВТБ».

Государственное субсидирование ипотеки действует для всех семей с двумя и более детьми, один из которых родился в период с 01.01.2018г. по 31.12.2022 г., предоставляется на весь срок кредита. Первоначальный взнос – от 20% стоимости недвижимости. Сумма кредита – от 1 млн рублей до 12 млн рублей (для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге). Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Необходимо страхование риска утраты (гибели) и повреждения предмета ипотеки, а также жизни и трудоспособности Заемщика.

Также Банк предоставляет возможность рефинансировать ранее выданную ипотеку с понижением процентной ставки от 5% годовых. Напомним, что банком ВТБ аккредитованы все очереди ЖК «Новый Оккервиль», а также первая очередь ЖК «Новый Лесснер». Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru.

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/