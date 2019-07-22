После наводнения Иркутскую область атакуют гадюки. На сотню километров там пять доз противоядия

Нашествие змей после потопа в одном районов Иркутской области зафиксировали местные власти. Спастись от укуса гадюки с помощью противоядия смогут только пять человек.

Наибольшее число жалоб поступает из муниципального образования «Чунский район», сообщает пресс-служба местной администрации. Заявки от жителей поселков посыпались сразу после того, как сошла вода. «У кого-то змея укусила собаку, кто-то убил гадюку лопатой. Скорее всего, пресмыкающихся привлекает повышенная влажность земли», – предполагают в Чунском районе.

Администрация также отмечает, что на территории обитают гадюки и ужи, опасны для человека только первые. Отличить гадюк можно по узору на спине и отсутствию желтых пятен у головы, характерных для ужей.

В случае укуса жителям района придется нелегко. Антидота в МО всего пять доз, три из них в больнице областного центра поселка Чунский, по одной порции в Мухино и Новобалтурино. Между поселками расстояние примерно 80 км.

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