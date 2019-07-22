70% полигона «Новоселки» будут рекультивированы к 2020 году

Комитет по благоустройству Петербурга планирует завершить к 2020 году рекультивацию 70% мусорного полигона «Новоселки». Площадку закрыли в 2017 году, отсыпать начали в 2018-м.

О планах чиновников 22 июля рассказал глава ведомства Владимир Рублевский в ходе совещания членов правительства . По его словам, на реализацию государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» в 2018 году выделено 7,998 млрд рублей, освоено 98,9%. 44% средств относятся к подпрограмме, связанной с содержанием зеленых территорий.

Вице-губернатор Николай Бондаренко отчитался о выполнении задачи, которую врио губернатора Александр Беглов поставил неделю назад — ликвидации 36 несанкционированных свалок. По словам Бондаренко, 8 свалок убраны, 15 будут ликвидированы до 15 ноября. По девяти работы запланированы на 2020 год. 4 свалки находятся на частных участках: один собственник согласился очистить его, со вторым устанавливают контакт. Двое отказались выполнять требования чиновников, материалы по этим случаям переданы в прокуратуру.