Франция спустя полвека нашла свою подводную лодку. «Минерва» затонула при таинственных обстоятельствах

Около города Тулон удалось обнаружить подводную лодку «Минерва», которая исчезла в 1968 году с 52 моряками на борту. Очередную попытку раскрыть тайну исчезновения субмарины Франция предприняла в начале этого года.

«Мы только что нашли «Минерву». Это успех, облегчение и подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента», – написала 22 июля в своем аккаунте в Twitter министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succ?s, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

По ее словам, субмарину удалось обнаружить на расстоянии 45 км от Тулона. Она находилась на глубине 2370 метров. Поиски увенчались успехом благодаря американскому кораблю Seabed Constructor, который, как пишет Le Figaro, прибыл на помощь французам 16 июля.

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Напомним, что дизель-электрическая подлодка «Минерва» класса «Дафне» исчезла во время учений в Средиземном море в январе 1968 года. На борту находились 52 моряка, которые были признаны погибшими. Долгое время документы, связанные с трагедией, были зашифрованы. Французское правительство несколько раз предпринимало попытки найти судно. О том, что Париж возобновит поиски субмарины с использованием новейших средств, в начале года объявила министр вооруженных сил Флоранс Парли.