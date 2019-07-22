Автопром забуксовал на краю провала. После майского спада выпуск автозаводов Петербурга в июне вышел в ноль

В июне 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 30,9 тысячи машин — столько же, сколько за аналогичный месяц прошлого года. После майского провала, когда производство впервые за 14 месяцев просело почти на 10%, выйти в положительную зону предприятиям пока не удалось.

Всего за полгода заводы выпустили 189,2 тысячи машин, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

Производство буксует на фоне снижения спроса. Так, в январе – мае 2019 года петербургские дилеры реализовали 60 170 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.