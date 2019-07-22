Императорские конюшни: музей современного искусства или городской форум

Эпопея с поиском достойного инвестора для здания Императорских конюшен тянется вот уже с десяток лет. Все это время памятник необитаем, отчего довольно быстро превращается в руины.

Очередная, почти запоздалая попытка найти достойное применение одному из самых старых домов Петербурга имеет равные шансы завершиться триумфально и очередным, на этот раз фатальным, провалом. Несомненный прогресс заключается в том, что на этот раз проекты показали публике, и оценить результат того или иного исхода для города можно заранее.

Выставку проектов реставрации и приспособления под современные нужды Императорских конюшен открыли прямо в самом здании, его единственном доступном публике помещении, так что легко моментально сопоставить видения будущего с настоящим положением дел.

Императорские конюшни находятся в самом центре Санкт-Петербурга, и речь идет не только о восстановлении ценного памятника, но и о возможности изменить в лучшую сторону формат прилегающей к нему Конюшенной площади, сейчас заставленной машинами и автобусами, но имеющей потенциал общественного пространства. Риск может быть как в том, чтобы ситуацию вовсе не улучшить, так и в превращении площади в прибежище преимущественно туристов. Как известно, горожане не любят бывать в местах слишком туристических, но вот туристов в любимых местными кварталах – всегда полно. Важно и как обустроят саму площадь, и что окажется внутри Конюшен.

У того, что представлено зрителям на выставке, есть три составляющие. Во-первых, это пять организаций, претендующих на то, чтобы управлять процессом реконструкции. Во-вторых, это пять предложений по функциональному использованию здания и территории вокруг, грубо говоря, отвечающих на вопрос «что теперь здесь будет происходить». В-третьих, и это самое важное, нам представили пять архитектурных проектов.

Забегая вперед, заметим, что полноценный эскиз тут только один, остальное – разной степени добросовестности наброски. У троих инвесторов на стенде не обозначены авторы, а в некоторых случаях складывается подозрение, что их и вовсе нет. Это не только указывает на несколько пренебрежительное отношение к проекту, но и делает обсуждение до известной степени пустым. Публику в случае с Конюшенным ведомством интересуют не общие намерения инвестора, а как можно более ясно представленный результат.

В поиске частного инвестора для восстановления Императорских конюшен изначально содержится конфликт. С одной стороны, вопрос инвестиций сиюминутно стоит довольно остро: городу нужно потратить как можно меньше денег и как можно больше переложить затраты на реставрацию на инвестора. Прогнозы одного из депутатов ЗакСа, будто реставрация обойдется в несколько сот миллионов рублей и общественные организации их соберут, на фоне называемых сейчас реальных цифр звучат анекдотически. В то же время с точки зрения общественного блага принципиально, чтобы памятник как можно лучше сохранился и оказался максимально открыт для публики.

Поскольку пренебречь ни одним из аргументов полностью нельзя, очевидно, что верное решение может быть либо компромиссным, либо неожиданным.

Громче и дольше других в ходе предыдущих обсуждений в качестве претендента на Конюшни заявляла о себе компания «Старт Девелопмент». Она дважды устраивала публичные мероприятия с депутатами, журналистами, деятелями искусства и даже главным архитектором – очевидно, желая продемонстрировать открытость и расположить к себе. Самым эффектным шагом явилось приглашение к сотрудничеству рабочей группы ВООПИиК, как будто гарантирующее бережный подход к реставрации.

Стенд «Старт Девелопмент», однако, заставляет предположить, что все эти жесты доброй воли – не больше чем пиар-стратегия.

«Старт» намеревается сделать ядром обновленных Конюшен музей современного искусства. Этот аспект заслуживает двойного внимания, потому что отголоски его звучат и в других предложениях. Музеи современного искусства в очередной раз оказались на пике моды лет 20-10 назад, когда их построили целую череду. Из хорошо известных примеров – MAXXI Захи Хадид в Риме, Киазма в Хельсинки и, конечно, Гуггенхайм в Бильбао. Будучи очень успешны именно как архитектурные проекты, как музеи далеко не все из них состоялись.

Деятельность подобной институции обходится дорого, а отдавать Конюшенное ведомство под выставочное пространство средней руки – не вполне разумно, тем более что в двух шагах и Русский музей, и Эрмитаж. Выдвинутые в ролике на стенде предположения, будто из Конюшенного ведомства может получиться Центр Помпиду или венский Музейный квартал – грубое преувеличение. Захар Смушкин, владелец «Старт Девелопмента», – и сам коллекционер, однако даже хорошее собрание, судя по отзывам специалистов, достойно хорошей, но все же не такой стратегической городской локации. Вместе с тем свежий и европейский, и российский опыт показывает, что более простые и демократичные форматы могут быть не менее популярны и полезны, и в то же время еще и коммерчески успешны.

Проектом «Старт Девелопмента» занимается архитектурное бюро Сергея Мишина Studio Mishin. Представители девелопера не раз подчеркивали, что руководитель бюро когда-то работал реставратором в Эрмитаже, и именно поэтому ему доверили исторический объект. Хорошее знание особенностей реставрационного дела архитектор использует больше для риторики – чтобы объяснить, скажем, почему можно вернуть исторические проемы в арках. Проект с этажом музея на подземном уровне совсем не кажется щадящим – откровенно говоря, его скорее впору назвать резким. Это могло бы в теории быть простительным, если бы не главный недостаток всей представленной концепции. Архитектор, очевидно, просто не имеет опыта работы со сложными большими объектами. Сергей Мишин – обладатель хорошего вкуса, прекрасный график и автор как минимум интересных небольших проектов, но едва ли учиться осваивать крупные формы стоит на Императорских конюшнях. Мы не видим на эскизах ни убедительной схемы функционального зонирования, ни внятного решения открытых пространств во дворе и на площади – то и другое вместе определяет успех проекта как минимум наполовину. Не продуманная до конца стратегия приспособления заставляет подозревать, что в результате после реализации проекта мы можем увидеть что-то вовсе неожиданное. К слову, в той или иной степени эта неопределенность относится и к другим проектам участников.

Музей истории Санкт-Петербурга вовсе ограничился в презентации сухим перечислением функций нового пространства. В галереях вдоль Мойки музейщики планируют создать выставочную площадку для собственных и совместных с другими музеями экспозиций. На первом этаже вдоль Конюшенной площади разместить туристический центр и сувенирные магазины, на втором этаже с той же стороны – создать собственную постоянную экспозицию. Во внутреннем флигеле организовать некий центр развития городской культуры, судя по всему – образовательный. Еще в одном помещении музейщики планируют устроить площадку для выступлений. Вся концепция не содержит ни одной специально сделанной визуализации, только примеры подобных пространств из других городов. Нет у проекта и концепции интеграции в городскую среду, даже пространство внутреннего двора намечено совсем схематично. Туристический центр и сувенирные и книжные магазины еще больше усилят роль Конюшенной площади как центра притяжения групп туристов, и тем самым неизбежно уменьшат ее привлекательность для всех остальных. Сомнения в целесообразности предложения вызывает и то обстоятельство, что в самой Петропавловской крепости, которую занимает музей, еще есть немало нуждающихся в освоении пространств – говорить, что музею нужно новое здание, сейчас преждевременно.

Компания «Тандем истейт», самым известным объектом которой является креативное пространство Артплей, подошла к проекту с честным коммерческим расчётом.

Они единственные сделали к выставке макет, где видно, как пространства будут приспособлены под разные функции, и видно, что авторы прекрасно понимают, как делать бизнес на нестандартных «креативных» форматах недвижимости – здесь творческие мастерские всех видов, выставочные пространства, арт-резиденции. Рестораны, кафе и магазины почти все выходят на площадь. Сама площадь превращается в бульвар, что не вполне правильно – зеленое пространство лучше не отрезать от входа в здание проездом. Недостатка тут три. Фактически здесь нет архитектурного проекта, мы не видим принцип реставрации и приспособления здания, видим только функции помещений. «Тандем истейт» предлагает почти полностью застраивать то ли постоянными, то ли временными стеклянными павильонами двор. Понятно, что площадь надо увеличивать, чтобы проект окупался, но город потеряет уникальное общественное пространство.

Наконец, то, что очень хорошо для района Охты, не особенно уместно для самого центра. Креативные пространства изначально возникли как способ ревитализации не самых удачных территорий, в первую очередь промышленных. Благодаря энергии творческих резидентов помещения бывших фабрик обретали некий флер и начинали привлекать публику. На Конюшенной площади такой подход не кажется уместным, людей и так очень много, задача – найти зданию универсальное, и при этом не слишком вульгарное применение. Представители компании оценивают затраты на реставрацию меньше, чем все остальные, в два миллиарда, и сами высказывают некоторые опасения в связи с состоянием здания. Тут можно в равной степени пенять и на привычный для «Тандем истейт» более дешевый формат, и на перспективы окупаемости проекта в принципе.

Центр выставочных проектов сделал симпатичный стенд без излишеств. Вместо собственно проекта они показали принципы решения задачи. Вместо реставрации планшеты предлагают консервацию – то есть сохранение текущего состояния памятника без восстановительных работ. Тут можно при желании поспорить, но это одно из двух предложений, где подход к реставрации обозначен конструктивно, а не в виде декларации.

В дополнение к оставлению здания в «натуральном» состоянии, неизвестные архитекторы предлагают в качестве благоустройства внутреннего двора высадить «дикий лес». Опять же, это как будто далеко от местной традиции, но естественности городу не хватает, а в качестве аналога можно при желании назвать не только современные оазисы в мегаполисах, но и площадь Людовика XV в Париже XVIII века. Вместе с тем собственно проекта мы не видим, только примерный перечень функций. Кафе, рестораны, магазины дизайна, книг и одежды, рынок – со стороны Конюшенной площади. Выставочное пространство останется только одно, там, где оно и есть сейчас. Галереи вдоль Мойки, из-за которых в прошлый раз разгорелся скандал, Выставочный центр предлагает адаптировать под концертную площадку.

Сильный проект для Императорских конюшен неожиданно представила появившаяся среди претендентов на роль инвестора в последний момент «Кираса инвест». Эскизный проект для них сделало самое известное в Нидерландах и одно из лучших в мире бюро MVRDV.

На стенде он изящно подан как совместная работа девелопера и архитекторов – что, даже будучи жестом, заслуживает симпатии. Этот тандем предлагает вроде как нестандартное, но на деле самое разумное из решений. В качестве основной коммерческой функции они предлагают сделать городской рынок специй, рыбы и местных продуктов. Таким как будто бы экстравагантным ходом концепция уходит от хипстерского формата культурного потребления и делает пространство по-настоящему общегородским.

MVRDV и «Кираса инвест» при этом единственные догадались расположить рассчитанные на потоки людей помещения рынка в идеально подходящих для этого галереях вдоль Мойки, а к площади вывести, наоборот, офисы, коворкинги и мастерские художников, не привлекающие толп. Пешеходные потоки, таким образом, автоматически распределятся более равномерно вокруг здания.

Выставочные пространства разместятся со стороны Конюшенного переулка, а рестораны будут выходить к мосту. Входы в здание и на территорию будут сделаны по центральной оси и с четырех сторон, тем самым обеспечивая и хорошую проходимость в здании для арендаторов, и интеграцию Конюшен в городскую ткань. Конюшенную площадь MVRDV предлагают превратить в зеленое общественное пространство с единственным проездом там, где он сейчас и есть. Со стороны Мойки часть пешеходного променада превратится в место для свадебных фотографий – сентиментальная деталь, подсказывающая, что голландцы хорошо понимают контекст, с которым работают.

MVRDV предлагают здание восстанавливать по правилам UNESCO, и обозначают критерий качества реставрации – использование максимально близких к аутентичным материалов. В Петербурге часто бывает, что этим пренебрегают.

Из архитектурных новшеств MVRDV предлагают только два – небольшой зеркальный павильон во дворе, отражающий памятник, и современную надстройку над разрушенным корпусом. Видимо, наслышанные о петербургской консервативности, архитекторы от последнего готовы отказаться в пользу исторического облика надстройки.

Можно, конечно, сокрушаться, что на пять предложений – только один профессионально выполненный проект, из которого понятно, и как здание восстановят, и как оно будет функционировать, и за счет чего окупаться, и как интегрироваться в город. С другой стороны, бывали случаи, когда и одного не было, так что выставка в целом дает повод скорее для оптимизма.

Остается важное «но». Мы смотрим на проекты (или концепции), а выберут в итоге инвестора, у которого будут финансовые обязательства, но и только. Значит, правительство должно сделать одно из двух. Или найти механизм, по которому инвестиционный договор привязан к конкретному архитектурному решению. Или, как предлагается на стенде Центра выставочных проектов, оставить контроль над зданием за городом, тем самым оставляя возможности для дальнейших открытых обсуждений.

Пока же будем по старому правилу – надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.