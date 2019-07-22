Госдума предложила ввести общероссийскую минуту молчания 22 июня

Установить общероссийскую минуту молчания 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, предложили депутаты Госдумы. Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.

Как сообщает 22 июля сайт Госдумы, авторами документа стали депутаты всех фракций — от «Единой России» до эсеров и коммунистов.

По мысли Ирины Яровой, объявлять минуту молчания можно, например, в 12:15 по московскому времени, когда в 1941 году в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в следующем году парад на Красной площади в День Победы посетит президент Франции Эммануэль Макрон.