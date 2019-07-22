Финские военные проинспектируют артиллерийскую бригаду в Ленобласти

Специалисты из Финляндии с 23 по 25 июля посетят 9-ю артиллерийскую бригаду Западного военного округа в городе Луга Ленинградской области. Об этом 22 июля сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений военной техники данной бригады", – уточнили в ЗВО.

Инспекторам из Финляндии предоставят данные о бригаде – её личном составе, а также основных системах вооружения.

Москва и Хельсинки регулярно проверяют разные военные объекты друг друга в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.