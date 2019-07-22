«Горэлектротранс» заплатит за травматичную трамвайную остановку в Купчино. Пассажир поскользнулся и стал инвалидом

В Петербурге суд взыскал с предприятия «Горэлектротранс» компенсацию за некачественно убранную остановку. В Купчино пассажир поскользнулся в ожидании трамвая и получил инвалидность.

О взыскании сорока тысяч рублей в пользу петербуржца сообщает 22 июля городская прокуратура. Она вышла с иском о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в результате некачественной уборки посадочных площадок трампутей.

«В Купчино мужчина поскользнулся на неубранном покрытии и получил телесные повреждения. После падения он испытывал постоянные сильные боли, пропала подвижность руки. Ему бессрочно установлена первая группа инвалидности», – добавили в пресс-службе.

По данным сайта Фрунзенского райсуда, иск удовлетворен частично, на 40 тысяч рублей, и чтобы взыскать эту компенсацию с «Горэлектротранса», прокуратуре пришлось помучиться. Из карточки гражданского дела следует, что пассажир получил повреждения не ранее зимы 2017/2018, иск был подан в августе 2018 года и рассмотрен месяц назад, 26 июня 2019-го.