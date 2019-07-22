Россиянин Даниил Медведев впервые поднялся на девятое место в рейтинге лучших теннисистов мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов. Главным и единственным изменением стало перемещение россиянина Даниила Медведева с десятой на девятую строчку – это наивысшая для него позиция в карьере.

Первое место в рейтинге продолжает занимать серб Новак Джокович, второй – Рафаэль Надаль (Испания), третий – Роджер Федерер (Швейцария), четвёртый – Доминик Тим (Австрия), пятый – Александр Зверев (Германия), шестой – Стефанос Циципас (Греция), седьмой – Кеи Нисикори (Япония), восьмой – Карен Хачанов, девятый – Даниил Медведев (оба — Россия), десятый – Фабио Фоньини (Италия).

В первую сотню рейтинга из россиян также входит Андрей Рублев. Он опустился на две строчки и теперь 78-й.

Медведев является победителем четырех турниров ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый раунд на Australian Open в этом году. На недавно прошедшем Уимблдоне он выбыл в третьем круге.