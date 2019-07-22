После аварии на Бабушкина мотоцикл изучают следователи. Байкер приехал в дверь «Лифану»

В Невском районе Петербурга утром 22 июля в ДТП серьезно пострадал байкер. Со слов очевидца, мотоцикл был без номеров.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10:30 у дома 97 по улице Бабушкина. По предварительным данным, 21-летний парень, управляя автомобилем Lifan, столкнулся с 30-летним мужчиной на мотоцикле.

На фото с места ДТП видно, что удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь автомобиля. В результате аварии мотоциклиста в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

«Мот без номеров, рамка отломана, ДПС не находили, мот забирает следователь», – добавляет в группе «Мотосолидарность ДТП» очевидец Сергей.