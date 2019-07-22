Смольный не прощает долги. Неплательщики аренды за городскую недвижимость не смогут выехать за пределы страны и будут признаны банкротами

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» организовали работу по ограничению выезда должников по арендной плате за городскую недвижимость за пределы России. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба ведомства.

По просьбе Смольного Служба судебных приставов ограничила выезд за границу для 28 физических лиц, которые задолжали городу 18 млн рублей. Еще по 27 должникам с долгом в 32 млн рублей направлены ходатайства о наложении ограничения на выезд.

Также в отношении неплательщиков будет инициирована процедура банкротства. Для этого КИО и ГКУ будут направлять в ФНС списки должников. «В качестве первого такого опыта в настоящее время рассматривается вопрос о введении процедуры банкротства по двум юридическим лицам – арендаторам КИО с задолженностью перед Санкт-Петербургом в размере 13 млн рублей», – отметили в ведомстве.

Кроме того, КИО намерен мониторить арбитраж и, если в отношении неплательщиков уже возбуждено производство по делу о несостоятельности, Смольный будет включаться в реестр требований кредиторов. На сегодня по 59 должникам включена сумма задолженности в размере 618,4 млн рублей, сказали в КИО.

Также Смольный продолжает работу по персональному информированию должников об имеющейся у них задолженности по арендной плате по заключенным договорам.