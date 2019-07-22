«Нормы не поменялись». Россельхознадзор опроверг слухи об изменении правил провоза ручной клади

Никаких изменений для обычных граждан в правилах провоза растительной продукции в ручной клади вводить не будут, заверяет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Информация о возможных нововведениях ранее появилась в СМИ и социальных сетях после опубликованного постановления правительства РФ.

«Те правила, которые прописаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним последние два года», – цитирует 22 июля заявление пресс-секретаря надзорного ведомства Юлии Мелано РИА Новости.

По словам чиновницы, при ввозе растительной продукции в ручной клади весом более 5 кг и раньше необходимо было оформлять фитосанитарные сертификаты. Документ, опубликованный 19 июля на официальном портале правовой информации, касается так называемой «продукции высокого фитосанитарного риска», к которой относятся, например, цветы для букетов, арбузы, дыни и огурцы. В документе прописывается, что в РФ нельзя ввозить без сертификата более пяти килограммов фруктов и более 15 цветков в букете.

Постановление правительства, как заверили в Россельхознадзоре, «гармонизирует нормативно-правовую базу».