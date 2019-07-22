«У меня нервы, понимаешь, здоровье, а мне тут месяц заниматься какой-то … » Сколько в Петербурге предлагают за отказ от участия в выборах

Активист от «Яблока» Федор Горожанко обвинил главу муниципалитета «Коломна» в попытке купить его самоотвод на предстоящих выборах. «Подозреваемый» вину отрицает и отвечает оскорбительным.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Муниципальные депутаты от «Единой России» в Петербурге оказались в невыносимых условиях: им приходится бороться сразу с несколькими командами оппозиционеров, да еще и под присмотром федеральных властей. Глава муниципалитета «Коломна» в Адмиралтейском районе Олег Столяров, осажденный яблочниками и сторонниками Навального, как утверждает его оппонент Федор Горожанко, попытался решить проблемы «честно» и «по справедливости»: заплатить оппозиционерам отступные. Олег Столяров считает, что обвинения в его адрес — это плод ментального расстройства, которым якобы страдает оппозиционер.

О событиях прошлой недели Федор Горожанко рассказал 22 июля. Четыре дня назад он пришел на набережную Крюкова канала и сел на скамейку. Рядом опустился седовласый мужчина с военной выправкой. «Ой… грязно, наверное», – провел он рукой по лавочке.

Чистота скамеек в этом районе для собеседника Горожанко представляла, судя по всему, профессиональный интерес: им был человек, похожий на главу муниципалитета «Коломна» Олега Столярова. Но поводом для встречи была не тема благоустройства. Федор Горожанко с соратниками выдвинулся в депутаты Коломны от «Яблока» и при поддержке Алексея Навального. Олег Столяров с сыном и зятем идет от «Единой России». Полтора месяца в Адмиралтейском районе не стихают бои между оппозицией и действующими депутатами.

«Федя, я к тебе обращаюсь как к человеку умному, – начал мужчина с комплимента («Фонтанка» располагает аудиозаписью разговора; голос собеседника Федора Горожанко похож на голос главы муниципалитета «Коломна»). – Мы с тобой люди здравые. Мне нервы мотать на старости лет совсем не хочется, здоровье дороже. Я знаю, все равно результат будет один, и ты это знаешь».

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Мотают нервы мужчине, по его словам, четверо кандидатов от «Яблока»: Алексей Фролов («безбашенный, который на меня волком смотрит, как будто я ему что-то должен»), Екатерина Коваль, сам Горожанко и его девушка Екатерина Шишова («она у тебя больно сильная»). Эти кандидаты потрудились на выборах хорошо, признал человек, чей голос похож на голос Столярова, а это значит, «по справедливости» их работа «должна быть оплачена». И заплатить он «готов, чтобы нервы не мотать».

«Люди после того, как с вами со всеми столкнулись, уже идут из спортивного интереса», – возразил ему Федор Горожанко.

«То есть они говорят: «Нам ничего не надо»? – усмехнулся его собеседник. – Честно говоря, не очень верю. Ты же с ними об этом не говорил еще».

«Я даже не знаю, как с ними об этом говорить», – ответил Горожанко.

Его собеседник понизил голос. «Подумай. Или это к тебе уйдет, или к тем. И все равно результат будет один и тот же. Только не ты, а те люди получат. Тебе это … (зачем) надо?» – спросил он шепотом, не уточнив, какие именно «те люди» получат нечто, видимо, ценное за «результат». «Я же им (кандидатам. – «Фонтанка») не могу сказать уйти куда-то, – ответил Горожанко. – И там (кандидатов от оппозиции. – «Фонтанка») больше, чем вы думаете. Есть еще». «Ты про самовыдвиженцев, что ли? – переспросил мужчина, подразумевая, судя по всему, активистов, которые идут при поддержке штаба Навального. И пообещал: – С ними тоже вопрос будет решен, не переживай».

«Тебе-то лучше сейчас уйти с финансами, чем потом уйти без финансов, – рассудил человек, чей голос похож на Столярова. – У меня нервы, понимаешь, здоровье, гипертония, а мне тут месяц заниматься какой-то … (ерундой)». «Так допускайте, на выборах побеждайте. Нет?» — предложил Горожанко.

Последовала секундная пауза. Выдержав ее, собеседник активиста искренне и длинно рассмеялся. «Федь, хороший ты человек», – сказал он таким тоном, будто хотел еще и дружески ударить по плечу.

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«Я не понимаю, почему бы не поучаствовать. Закидали бы листовками, выиграли бы на выборах, у вас бы мандат был непотопляемый. Что это за тактика?» – не унимался Горожанко.

«А тактика вон откуда идет, – парировал мужчина с такой интонацией, будто показал взглядом куда-то вверх. – Все эти разборки – все это оттуда».

«Вы их там и вразумили бы», – посоветовал оппозиционер.

«Ага, их иди вразуми. Мы подчиненные партии», – отмахнулся его собеседник.

Снова понизив голос, мужчина перешел к конкретике.

«Эти двое получают по сто рублей, а вы триста. Хорошие цифры, очень хорошие. И это то, что я так и так буду вынужден отдать», – попытался он вразумить Горожанко (очевидно, речь идет о сотнях тысяч рублей. – «Фонтанка»).

Активист заверил: до 8 сентября, то есть до дня голосования, он успеет такую же сумму скопить из собственной зарплаты.

«Даже если тебя не зарегистрируют, ты получишь эти деньги? – воскликнул, будто вскинув брови, его собеседник. – Да ладно! Серьезно? Ты получаешь такие суммы, даже если просто идешь кандидатом? Я не знал!» И почти опустил руки: «Если ты говоришь, что вам платят еще больше за то, что вы просто участвуете (в выборах. – «Фонтанка»), так чего тогда – тогда ты прав».

С другой стороны, справедливо заметил мужчина, кто-нибудь из соратников Горожанко может потом и расстроиться: «Ну, б..., и на выборах не победили, и денег не получили». Так что лучше, заключил искуситель, подумать: «все равно мы это будем дожимать».

«Я за всех четверых не отвечаю, они люди самостоятельные», – возразил Горожанко, добавив: для них участие в выборах – «принципиальный шаг».

«Моя Шишова еще может договориться, но другие – нет, – сказал он. – Что я им скажу? Эти люди загорелись. Я ваше предложение понял, но не думаю, что его воспримут. Да и сам не сильно заинтересован».

«Фонтанке» Федор Горожанко заявил, что подыгрывал главе муниципалитета, чтобы выведать информацию.

Закончилась беседа на дружеской ноте.

«Кстати, у тебя умная жена, – оценил человек с похожим на Столярова голосом. – Она молодец!»

«У нее два высших», – похвалился Горожанко.

«Надо детей заводить!» – посоветовал его собеседник на прощание.

Единоросс Олег Столяров и оппозиционер Федор Горожанко знакомы и правда давно. Пять лет назад они конкурировали на муниципальных выборах в ту же самую Коломну. Тогда Федора Горожанко и половину его кандидатской команды не допустили из-за недочетов в подписях, и восстановить в суде свой статус им удалось только за три дня до выборов. Составить конкуренцию Олегу Столярову и команде, которую вел в совет Коломны депутат Заксобрания (сейчас – вице-спикер) от «Единой России» Сергей Соловьев, шансов у активистов не было.

В результате в 2014 году муниципалитет оказался полностью подконтролен Соловьеву: депутатами мать и сводный брат Нина и Антон Киселевы, жена брата Елена Федорова, зять самого Столярова Константин Качалин и племянник главы территориального избиркома Адмиралтейского района Ольги Нечаевой Дмитрий. Прежде чем получить пост главы Коломны, Олег Столяров работал зампредом совета соседнего «Сенного округа», тоже расположенного в Адмиралтейском районе, который находится под влиянием Соловьева.

Муниципальные выборы в этом районе проходят со скандалами и в этом году. В муниципалитете «Екатерингофский», расположенном по соседству с «Коломной», избирком отказал в регистрации почти всем оппозиционным кандидатам, что в городской комиссии назвали «абсурдным и явно незаконным» (там, кстати, Федор Горожанко тоже баллотируется – на всякий случай).

В самой Коломне ситуация не менее странная: местный избирком не зарегистрировал ни кандидатов от «Яблока», ни поддержанных штабом Алексея Навального самовыдвиженцев. Жалобы семерых яблочников в прошлый четверг успела рассмотреть городская избирательная комиссия. Повод для отказа в регистрации – якобы кандидаты не предупредили избирком о дате партийной конференции, на которой их выдвигали в депутаты – петербургская комиссия признала незаконным и решения отменила.

Однако самостоятельно регистрировать кандидатов от «Яблока» в Коломне горизбирком не стал, а только вернул дела в муниципалитет и обязал в течение десяти дней пересмотреть вердикт. Хотя в тот же самый день по точь-в-точь такой же жалобе кандидата в депутаты Коломны от ЛДПР петербургская комиссия зарегистрировала его самостоятельно, в обход местного избиркома.

Разговор Горожанко с человеком, чей голос напоминает Олега Столярова, состоялся сразу после того самого заседания городской избирательной комиссии. У мужчины, который сидел с активистом на лавочке, ответ на вопрос, почему яблочников не стали регистрировать в обход муниципалитета, нашелся.

«Естественно, мы тут будем работать, очень много вариантов разных есть. Вот дали нам уже сегодня десять дней, чтобы мы что-то еще нашли там, к примеру», – объяснил Горожанко его собеседник, демонстрируя, что яблочники неизбежно не сумеют зарегистрироваться кандидатами. «Еще что-то» в муниципальном избиркоме Коломны нашли раньше, чем через десять дней: оказалось, в запасе у них и правда «много разных вариантов».

В пятницу вечером семерым яблочникам в регистрации вновь отказали, а через полчаса признали ошибку и зарегистрировали. Однако муниципальным юристам наверняка известно, что отменять собственные решения избирком не имеет права. Это с легкостью докажет в суде кандидат от «Единой России» Яна Мальцева, сотрудница муниципального казенного учреждения Коломны: она уже подала иск в суд с требованием отменить регистрацию кандидатов от «Яблока». Пока будут идти разбирательства, выборы могут закончиться – как и пять лет назад.

На скамейке в саду на набережной Крюкова канала Федор Горожанко и Олег Столяров могли встречаться и раньше, в мае этого года. По крайней мере, так говорит оппозиционный активист (упоминание о прошлой встрече то и дело мелькает на аудиозаписи разговора).

В прошлый раз, по словам оппозиционера, речь между ними могла идти о похожей сделке: должность в бюджетном учреждении в обмен на отказ от депутатских амбиций. Однако тогда активист не записал разговор, поэтому не стал обнародовать информацию, утверждает он (и уточняет, что на сделку идти отказался).

В этот раз для того, чтобы опубликовать запись, Федору Горожанко потребовалось четыре дня. Сделать это раньше не было физической возможности, объясняет активист: прямо в день разговора его увезли в полицию за мелкое хулиганство (после того, как он попытался поприсутствовать на заседании избирательной комиссии муниципалитета «Екатерингофский») и оставили там на ночь, а потом судили. Жаловаться в правоохранительные органы на попытку подкупа Федор Горожанко не планирует.

Олег Столяров заявил «Фонтанке», что с Федором Горожанко никогда наедине не общался, встреч ему не назначал, и аудиозапись, по его словам, поддельная. Предлагать активисту деньги с его стороны было бы нелогично, сказал глава муниципалитета: Горожанко ведь и так не зарегистрировал кандидатом местный избирком. К словам оппозиционера Столяров посоветовал не прислушиваться, заявив, что у него есть ментальные расстройства. Он сказал, что оппозиционер уже пять лет устраивает беспредел и провокации на муниципальных мероприятиях, и напомнил: несколько раз активиста забирали в полицию. Обвинения в свой адрес глава муниципалитета счел закономерными: на носу выборы. По его словам, муниципальная комиссия в Коломне отработала без нареканий, а потому оппозиция и прибегла к обману.

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»