Оборот розницы в Петербурге падает второй месяц подряд. Рост трат на еду горожане компенсируют экономией на одежде и технике

В январе – июне петербуржцы потратили в магазинах 706,1 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из материалов Петростата, опубликованных 22 июля.

По сравнению с первым кварталом темпы роста оборота розницы замедлились более чем в два раза. В июне выручки ретейлеров и вовсе упали — на 0,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 120,5 млн рублей. Впрочем, провал был не таким заметным, как в мае (-2,8%). До этого, напомним, оборот розницы показывал положительную динамику более года.

На еду петербуржцы потратили в июне 40,6 млрд рублей (+0,3 % к аналогичному периоду прошлого года). За полгода оборот продуктов питания достиг 245,7 млрд рублей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

На непродуктовые товары жители Северной столицы израсходовали в июне 79,9 млрд рублей (на 0,4% меньше, чем год назад). В январе – июне на непродовольственных товарах ретейлеры заработали 460,4 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

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Таким образом, рост трат на еду петербуржцы компенсируют экономией на одежде и технике. Также негативный тренд можно объяснить высокой базой прошлого года, вызванной проведением чемпионата мира по футболу: в этом году болельщики не сделали сетям дополнительную выручку.

Зато питаться вне дома петербуржцы стали чаще. Оборот общественного питания в июне 2019 года составил 7,7 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В январе – июне траты достигли 43,4 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем в первом полугодии 2018-го.