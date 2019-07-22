СМИ: В Когалыме задержан местный житель с «поясом смертника». Он готовил теракт

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) мужчину с самодельным взрывным устройством. Об этом со ссылкой на свои источники 22 июля сообщают Ura.ru и ТАСС.

По данным Ura.ru, задержание произошло еще накануне, 21 июля.

«В ходе личного досмотра задержанного обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом. Согласно заключению эксперта, пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена с поражающими элементами (болтами), направленного действия, общей массой 2570 граммов», — сообщил источник издания.

По предварительной версии следствия, мужчина планировал устроить теракт на территории Когалыма. От официальных комментариев в МВД и ФСБ пока отказались. Факт задержания подтвердили источники ТАСС в экстренных службах региона.