Утро понедельника в Петербурге оказалось тяжелым для грузовиков. И тех, кто рядом

Сразу две аварии с грузовиками произошли в Петербурге утром 22 июля. Причем одна из них – массовая, а вторая собрала пробку из троллейбусов.

О происшествиях сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, на повороте с Хасанской улицы на улицу Коммуны фура опрокинулась на газон. «Много машин скорой, полиции, вроде вытаскивают водителя», – пишет очевидица Анна.

Судя по фото, большегруз оборвал контактную сеть. Из-за этого, пишет участница группы Сашуля, встали троллейбусы, а на месте ДТП собралась «куча аварийных».

«Проезжала мимо, у меня предположение, если только что-то тащил высокое и на повороте цепанул провода. Не видно, что он вёз, может, какую технику тащил негабарит. Стандартный гружёный тонар, совок или мешок, даже миксер не дотянет и провода не зацепят и спокойно впишутся в этот поворот», – отмечает участница группы Мария.

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Вторая авария произошла на севере Петербурга. На улице Руставели, не доезжая до проспекта Просвещения, грузовик КамАЗ собрал как минимум три легковушки, сообщает очевидец Александр. Среди участников ДТП оказалось и такси. О пострадавших не сообщается, но на место прибыла машина реанимации.

Момент ДТП попал на камеру. Судя по записи, попавшие «под раздачу» легковушки стояли на светофоре, когда в них въехал грузовик.