Лизинг в чистом виде. Водоканалу приходится объясняться, куда делись 1,25 млрд рублей

Долгая история отношений петербургского Водоканала и «Северо-Западной лизинговой компании» обогатилась эпизодом с претензией на 1,25 млрд рублей. Эти деньги были выплачены Водоканалом совсем другой фирме, по недействительному, как считают в СЗЛК, договору уступки.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Претензии к Водоканалу по поводу сомнительных лизинговых операций уже предъявляли аудиторы Контрольно-счетной палаты, а в судах рассматривается как минимум 8 дел, где столкнулись интересы городского ГУПа и «Северо-Западной лизинговой компании». Большая часть из них — прямые претензии лизинговой фирмы к Водоканалу.

О том, что история с серьезной (даже для такого крупного участника рынка как Водоканал) претензией на 1,25 млрд рублей получила продолжение, «Фонтанке» рассказал источник из инфраструктурной отрасли города. По его данным, эти деньги якобы могли пропасть после того, как Водоканал выплатил их никак не связанной с СЗЛК «Северо-западной финансовой компании» («Севзапфинанс»).

Эти слова косвенно подтверждаются материалами суда. Хотя информации в них немного, но факт конфликта и его фабула — очевидны.

Объяснение, почему технику в лизинг в 2016 году давала СЗЛК, а деньги достались другой фирме, есть: якобы в Водоканал был предъявлен договор уступки прав требования этой суммы. Однако источники «Фонтанки» передают позицию СЗЛК так: директор не подписывал договор уступки, кроме того, есть и другие обстоятельства его недействительности. Речь идет о событиях трехлетней давности, так что кроме основной суммы сейчас идет речь о взыскании серьезного объема пеней. Общая сумма претензий может превышать 2 млрд рублей, сообщают участники рынка, знакомые с сутью дела.

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Законность этой уступки сейчас рассматривает арбитраж, очередное заседание суда по этому поводу — 24 июля. Судя по картотеке суда, иск был подан еще в декабре 2018 года. Истец — СЗЛК, ответчик — «Севзапфинанс». Именно его гендиректор и бенефициар Сергей Довбня подписал от имени своей фирмы договор уступки.

В качестве третьих лиц привлечены Водоканал и Виктория Чеботарева, которая возглавляла лизинговую компанию с 2014 по 2016 год, а в 2017 году — по документам — была некоторое время ее единственным владельцем. У нее также существуют пока не урегулированные в судах споры с СЗЛК. Сейчас компания формально принадлежит эстонской фирме Tuleviku Invest OU, но управляется (по документам) ООО «ЮКИАЦ», владельцами которого указаны Ирина Айрапетьян и Виктория Чеботарева.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» представители «Севзапфинанса» отказались давать какие-либо комментарии этому спору и даже не стали подтверждать или опровергать факт получения 1,25 млрд рублей от Водоканала. Указанные в учредительных документах телефоны СЗЛК оказались выключенными. Представители компании передали «Фонтанке», что также не готовы давать официальные комментарии, подчеркнув лишь, что суть претензий прозрачна: «Мы выполнили заказ, но денег не получили».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в ответ на вопрос «Фонтанки» заявил, что не комментирует судебные дела до вступления решений по ним в законную силу: «Любое обсуждение может негативно повлиять на объективность рассмотрения дела, оказывая негативное общественное или политическое давление на участников процесса и судей».

Масштабная ревизия деятельности Водоканала совпала с уходом из нее преемника Феликса Камазинова — Евгения Целикова. «Фонтанка» много и подробно описывала причины недовольства городских бизнесменов отношениями с водопроводчиками. Глобальные проверки начались еще год назад и особенно усилились весной этого года.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»