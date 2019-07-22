Иран рапортует о поимке 17 агентов ЦРУ. Некоторых из них казнят

Министерство информации и национальной безопасности исламской республики рассказало о раскрытии целой шпионской сети Центрального разведывательного управления США, действовавшей в Иране.

«Второй по величине удар разведки по ЦРУ. <...> Были выявлены 17 обученных преступников из ЦРУ. Приговоры этим шпионам уже вынесены», – сообщает 22 июля агентство Tasnim.

Власти отмечают, что задержания и проработка шпионов проводились в течение года. Они смогли проникнуть в различные сферы от атомной энергетики до армии. Некоторых из задержанных казнят.

Напомним, что в начале июля стало известно о предъявленных обвинениях группе американских граждан, которые якобы занимались сбором информации в Иране. Злоумышленникам, по заверениям властей, удалось проникнуть в «чувствительные для Ирана области». Шпионов в республике ловят регулярно. Так, в мае на 10 лет посадили иранца, который собирал информацию в пользу Великобритании.

Конфликт США и Ирана обострился после выхода американцев из всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы в мае 2018 года. После этого исламская республика отказалась выполнять взятые на себя обязательства. Вашингтон, в свою очередь, ввел очередные санкции против Тегерана и усилил военное присутствие в регионе.