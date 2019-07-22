У «Забавы-бара» «бомбила» лишился машины, кроссовок и покоя. Но ненадолго

Пока водитель попутки охлаждал свой автомобиль, неблагодарный пассажир пересел на его кресло и умчал. Не смутили угонщика даже открытые багажник и капот.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), рок настиг 44-летнего уроженца Таджикистана в шесть утра 21 июля на Дворцовой площади, когда водитель сжалился над стоявшим на остановке одиноким мужчиной и решил его подвезти. Пассажир назвал адрес на улице Софьи Ковалевской, и «Киа Рио» взяла курс на север.

Закончилась поездка у «Забавы-бара» на Петроградской набережной. Шофер вышел из салона, чтобы долить охлаждающую жидкость, а в это время ловкий клиент пересел на водительское кресло, завел машину оставленным ключом зажигания и рванул. Его не остановили даже открытые багажник и капот.

Искали транспорт предсказуемо по тому адресу, что назвал неблагодарный попутчик. Еще не было одиннадцати утра, когда прибывшая к дому №13 по улице Софьи Ковалевской следственно-оперативная группа увидела припаркованную «Киа Рио».

Реклама



Радость потерпевшего, впрочем, была неполной: из салона пропали спортивный костюм, кроссовки, рубашка, три мобильных телефона, мужские туфли. За ними пошли к 34-летнему менеджеру петербургской фирмы, в котором уроженец Средней Азии узнал своего обидчика.

Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на двое суток.