Партия Зеленского побеждает на выборах. На втором месте оппозиционная платформа «кума Путина»

Украинский ЦИК обработал уже почти половину бюллетеней. Политическая сила нынешнего президента на выборах в Верховную раду лидирует с большим отрывом.

«Слуга народа» после обработки 47,63% голосов получает 42,39%. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого в СМИ называют «кумом Путина», идет второй с 12,83%. Замыкает тройку «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, не преодолевшая и 10% барьер. Такие данные 22 июля приводит телеканал «112 Украина» со ссылкой на ЦИК страны.

«Батькивщина» Юлии Тимошенко набрала чуть более 8%, а созданная https://www.fontanka.ru/2019/05/16/048/ в мае партия «Голос» фронтмена «Океана Эльзы» приближается к 7%.

При этом партия Петра Порошенко стала лидером на участках, которые находились за пределами Украины. В других странах «Европейская солидарность» получила 29,55%, тогда как «Слуга народа» набрал лишь 28,13%.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Их необходимость обусловлена тем, что во время инаугурационной речи 20 мая президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.