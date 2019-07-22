Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано. Агентство он возглавлял последние 10 лет

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Эту информацию 22 июля подтвердили в МАГАТЭ.

«Секретариат Международного агентства по атомной энергии с сожалением сообщает, что скончался генеральный директор Юкия Амано», – говорится в заявлении.

Коллеги Амано отмечают, что за 10 лет под руководством японского дипломата агентство добилось «конкретных результатов».

Флаг МАГАТЭ сегодня будет приспущен в память об Амано.

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Напомним, что он сделал карьеру в японском МИДе. Его специализацией стала проблема разоружения и нераспространение ядерного оружия. В 2005 году он стал послом Японии в МАГАТЭ, а в 2009-м возглавил организацию.

Последняя встреча Юкия Амано и Владимира Путина состоялась в 2018-м. Российский президент приветствовал усилия МАГАТЭ, напомнив, что РФ – «один из ключевых участников процесса развития атомной энергетики в мире».