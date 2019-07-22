Эксперты ГК «Полис Групп»: жилье на нулевом цикле не перестанет быть дешевым

ГК «Полис Групп»

При переходе на эскроу-счета дисконт при покупке жилья на этапе котлована и первых этапах строительства уйдет в прошлое. Это обстоятельство послужит основанием для серьезного роста цен на жилье. Такие опасения высказал Центральный банк в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».

По оценкам экспертов ГК «Полис Групп», при новой схеме модель продаж на первичном рынке жилья не поменяется. «Как и прежде, квартиры будут реализовываться на всех этапах строительства. Застройщики должны наполнять эскроу-счета, чтобы обеспечить себе комфортные условия кредитования. И как раз фактор, который способствует желанию покупателей приобретать квартиры на начальных этапах, а не ждать окончания строительства – более низкая стоимость. Этот фактор не потеряет своей актуальности. Но сохранение прежней модели продаж не означает сохранения уровня цен, цены, безусловно, вырастут, старт продаж будет с более высокой ценовой планки», – отметила директор департамента ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

По оценкам эксперта, уровень цен на квартиры при новой схеме будет расти в основном за счет дополнительных издержек для застройщика в виде кредитных средств и обслуживания эскроу-счета. Сейчас эти затраты пока еще могут быть компенсированы за счет проектов, которые реализуются по старой схеме, но в дальнейшем эта возможность постепенно сойдет на нет.

«В ближайшие полгода увеличение стоимости квадратного метра составит 7-8%, основной пик роста придется на 2020-2021 гг.», – отметила Ольга Ульянова.

Напомним, с 1 июля 2019 года новые жилые проекты реализуются на принципах проектного финансирования. Теперь застройщики могут привлекать деньги дольщиков только с применением эскроу-счетов, на которых эти средства будут аккумулироваться до ввода объекта в эксплуатацию, а банки – осуществлять банковское сопровождение жилищных строительных проектов.

Новая модель финансирования строительства жилья призвана минимизировать финансовые риски покупателей нового жилья, переложив их частично на самих застройщиков и на банки, предоставляющие кредиты застройщикам.

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