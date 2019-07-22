Квартирный потоп в Автово закончился смертью. Хозяин текущей трубы на претензии ответил оружием

Пробуждение в мокрой квартире вынудило жителя Петербурга подняться к соседу на второй этаж. Бытовая ссора между двумя многократно судимыми мужчинами закончилась убийством.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), следователи и оперативники приехали к 25 дому по улице Зайцева около семи утра 22 июля. Там они задержали дважды судимого петербуржца, который на агрессивного соседа отреагировал оружием.

Приезду полиции предшествовал потоп. Около 6:30 утра из квартиры на втором этаже на голову петербуржца, живущего на уровень ниже, полилась вода. К соседу пятикратно судимый жилец первого этажа поднялся с вопросами, но разговор не пережил.

Факт убийства «Фонтанке» подтвердили в ГУ МВД.