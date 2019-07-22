Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +24
$ 62.87р
70.79р
13:01 22.07.2019
Расширенный поиск

Спорт
22.07.2019 10:37
Печать

Оммаж Дзюбе, победный гол через 2 минуты после травмы и желание поесть: как «Зенит» вновь возглавил турнирную таблицу

Понятно, что сезон в самом начале и до пиковых нагрузок октября еще далеко, тем интереснее наблюдать за тем, как тренерский штаб «Зенита» выбирает футболистов для стартового состава.

Оммаж Дзюбе, победный гол через 2 минуты после травмы и желание поесть: как «Зенит» вновь возглавил турнирную таблицу

скриншот с канала /www.youtube.com/

По сравнению с первым матчем против «Тамбова», на берегу Черного моря случился ряд важных перемен. В линии обороны вышел предсказуемый квинтет: Андрей Лунев в воротах, Игорь Смольников справа, Дуглас Сантос слева, в центре Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. В центре поля в пару к ветеранам Александру Ерохину и Магомеду Оздоеву — лимит никто не отменял — добавились Вильмар Барриос и новичок команды Алексей Сутормин. Дуэт нападающих составили Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. 

Из удивительного: Артем Дзюба впервые за долгое время остался в запасе (тренировку в четверг форвард пропустил из-за недомогания); Барриос, несмотря на пропущенную из-за участия в Кубке Америки предсезонку, уже во втором матче чемпионата вернулся в стартовый состав; Юрий Жирков, который делил с бразильским новичком левый фланг в игре против «Тамбова», оказался на скамейке. Можно сделать вывод, что Семак с коллегами яростно ротирует трудовой коллектив, не дожидаясь старта Лиги чемпионов.

Дебют матча однозначно остался за командой Александра Точилина. Футболисты «Сочи» жестко входили в каждый стык, больше владели мячом, яростно бежали в свободные зоны и явно пытались доказать, что несправедливое поражение от «Спартака» в 1 туре было ошибкой. 

Стоит обратить внимание на то, что противник «Зенита» осознанно и яростно шел в прессинг; в частности, футбольные аналитики по итогам первого тайма отмечали, что игроки группы атаки «Сочи» активно накрывали левую ногу Ракицкого, не давая тому начинать движение мяча «Зенита» длинными передачами.

Реклама

Отдельно отметим, что  с июля команда из самого протяженного города России злыми языками называется фарм-клубом «Зенита». Действительно, в это трансферное окно в «Сочи» перешли Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз. Собственно, первые трое вышли играть против петербургского клуба в стартовом составе (добавим, что Полоз добавился к ним, выйдя на замену во втором тайме). К слову, вратарь у дебютанта премьер-лиги тоже с петербургским бэкграундом: Николай Заболотный ровно 10 лет назад выигрывал золотые медали турнира дублеров в команде нынешнего руководителя Академии «Зенита» Анатолия Давыдова. Сразу после этого уроженец Ленинграда перешел в «Спартак» и моментально пополнил фанатский список «иуд». На трибунах появилась кричалка «Николай Заболотный — половой орган болотный». Рифма не блестящая, но емкая.

«Зенит» выдержал стартовый напор противника и взялся за дело. Забегая вперед, скажем, что в отрезок с 15 по 30 минуту владение мячом было уже в пользу петербуржцев в соотношении 85% к 15%. Это давление постепенно стало конвертироваться в голевые моменты: сперва на 14 минуте Дриусси отлично ворвался в зазор между линиями по центру ворот Заболотного и отдал передачу под удар Азмуну. Затем аргентинец практически вышел один на один с голкипером и был сбит защитником, но арбитр матча Алексей Матюнин нарушения правил не зафиксировал. Со стартовым свистком в Сочи пошел проливной дождь, и подкаты у футболистов обеих команд получились на загляденье.

На 26 минуте на мокром газоне поскользнулся Азмун. На поле появился главный врач команды Михаил Гришин, а комментаторы заговорили о замене. Иранский голеностоп обильно залили заморозкой, нападающему по правилам пришлось покинуть поле. Буквально через секунды после возвращения в игре Сердар убежал один на один и был сбит сербским защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем. Сам Азмун, опровергнув пошлую футбольную традицию «кто заработал пенальти, тот не бьет», уверенно реализовал 11-метровый. Буквально за 3 минуты вокруг иранца провернулось невероятное многообразие сюжетов: потенциальная травма, нереализованный выход к воротам, удар по ногам и в итоге победный гол. Трогательная деталь: гол Сердар отпраздновал в стиле Дзюбы, отдав честь коллеге, сидящему на скамейке запасных.

На 38 минуте травму получил Смольников, которого в перерыве заменит воспитанник петербургского футбола Денис Терентьев. Для выпускника футбольной школы «Смены» эта игра стала первой в «Зените» Семака.

Второй тайм прошел преимущественно под диктовку «Зенита»: забивать могли и Сутормин, и Азмун. За полчаса до конца основного времени матча соотношение по ударам было 4 к 8 в пользу команды Семака. На итоговый отрезок встречи на поле все-таки вышли Дзюба, заменивший Ерохина, и Жирков вместо Азмуна (оказалось, что тренерский штаб решил поберечь воспитанника тамбовского футбола из-за жары и духоты черноморского курорта, а у Дзюбы дважды поднималась температура на неделе). 

Несмотря на счет в пользу «Зенита», игроки «Сочи» до последнего пытались создавать моменты: опасно действовал вышедший на замену Александр Карапетян, наполовину немец, наполовину армянин; тревожно били Евгений Песегов и Новосельцев. Говорящая статистика: ближе к финальному свистку обе команды нанесли 19 ударов из штрафной (7 к 12 в пользу «Зенита»).

На 88 минуте сработали замены Семака: Жирков эффектно навесил на дальнюю штангу, Дзюба выиграл воздух, сбросил мяч на линию вратарской, Оздоев в одно касание превратил витающее в воздухе игровое преимущество в комфортный счет на табло.

Реклама


После матча, несмотря на победу, главный тренер «Зенита» подчеркнул проблемы: «Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у «Сочи» появлялись не такие ударные позиции, как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча». 

Дзюба не удивил и подробно рассказал о своем состоянии: «Три дня практически не тренировался, сейчас — не знаю, таблетку выпил, полегче стало. Плоховатенько, честно говоря. Главное — победа. Жалко, что не все моменты забили. Сегодня я снова мог сделать хет-трик из всех моих ассистов, но все мои мазилы промахнулись. [Про жест Азмуна] Приятно было, все ребята знали, что очень тяжело проходила моя подготовка к матчу. Я очень расстроился, конечно, но, значит, так и должно было быть. Очередное испытание, и я очень доволен тем, что мне удалось справиться. Большое спасибо нашим докторам за то, что они мне всячески помогали. Сегодняшняя ночь была просто ужасной: очень душно, кондиционер включить нельзя, воду попить невозможно, горло просто пылает! Если честно, сейчас я мечтаю о том, чтобы поесть». 

После двух туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице вместе с «Уралом» (2 победы, 6 очков). В последнее воскресенье июля команда Семака в гостях встречается с «Оренбургом».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
22.07.2019 12:38

В «Новом Лесснере» и «Новом Оккервиле» доступна семейная ипотека от 5% годовых

В жилых комплексах «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» доступна льготная ипотека со ставкой от 5% годовых от ПАО «Банк ВТБ».
22.07.2019 11:16

Банк «Санкт-Петербург» выдаст СПб ГУП «Горэлектротранс» кредит на новые трамваи

Банк «Санкт-Петербург» выиграл конкурс на оказание финансовых услуг СПб ГУП «Горэлектротранс». Банк выдаст учреждению невозобновляемую кредитную линию на 1 995 млн рублей. Срок кредита – до 31 мая 2020 года.
ГК «Полис Групп»
22.07.2019 10:29

Эксперты ГК «Полис Групп»: жилье на нулевом цикле не перестанет быть дешевым

При переходе на эскроу-счета дисконт при покупке жилья на этапе котлована и первых этапах строительства уйдет в прошлое. Это обстоятельство послужит основанием для серьезного роста цен на жилье. Такие опасения высказал Центральный банк в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
РСТИ (Росстройинвест)
22.07.2019 09:00

РСТИ (Росстройинвест) увеличила сумму сделок на 21% в первом полугодии

По итогам первых шести месяцев 2019 года РСТИ (Росстройинвест) продала на 7% больше квартир, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма заключённых договоров выросла на 21%, что связано с пополнением портфеля компании проектами высокого класса: ЖК «Terra» у Пионерского сада (бизнес-лайт) и ЖК «Familia» на Петровском острове (премиум).
"Фонтанка.ру"
19.07.2019 18:13

Укрепляй корпоративный дух вместе с «Фонтанкой-SUP»

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.
Группа ЦДС
19.07.2019 14:41

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2019 18:00

Где распускаются императорские цветы

С древних времён сады являлись украшением окружающего пространства. Вблизи жилища люди организовывали зелёные зоны с разными по форме, размерам, цвету растениями.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
18.07.2019 15:27

Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

Группа ЦДС традиционно поддерживает движение студенческих строительных отрядов. В 2019 году компания приняла один из самых крупных стройотрядов в Санкт-Петербурге. На объектах застройщиках производственную практику пройдут 26 студентов из 3 регионов России.
Setl City
18.07.2019 14:49

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые апартаменты у метро «Старая Деревня»

Компания предлагает покупателям широкий выбор апартаментов в проекте «ArtLine в Приморском» по стартовым ценам: от 2,7 млн рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
18.07.2019 11:40

В «Новом Лесснере» началось строительство детского сада

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» началось строительство детского сада на 125 воспитанников.
ГК «Эталон»
18.07.2019 11:38

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию ЖК «Морская звезда»

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
«Главстрой Санкт-Петербург»
18.07.2019 11:24

В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» введены в эксплуатацию восьмой детский сад и четвертая школа

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сдал в эксплуатацию два новых социальных объекта в рамках масштабных проектов комплексного освоения территорий — школу в ЖК «Северная долина» и детский сад в ЖК «Юнтолово».