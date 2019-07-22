Оммаж Дзюбе, победный гол через 2 минуты после травмы и желание поесть: как «Зенит» вновь возглавил турнирную таблицу

Понятно, что сезон в самом начале и до пиковых нагрузок октября еще далеко, тем интереснее наблюдать за тем, как тренерский штаб «Зенита» выбирает футболистов для стартового состава.

скриншот с канала /www.youtube.com/

По сравнению с первым матчем против «Тамбова», на берегу Черного моря случился ряд важных перемен. В линии обороны вышел предсказуемый квинтет: Андрей Лунев в воротах, Игорь Смольников справа, Дуглас Сантос слева, в центре Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. В центре поля в пару к ветеранам Александру Ерохину и Магомеду Оздоеву — лимит никто не отменял — добавились Вильмар Барриос и новичок команды Алексей Сутормин. Дуэт нападающих составили Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

Из удивительного: Артем Дзюба впервые за долгое время остался в запасе (тренировку в четверг форвард пропустил из-за недомогания); Барриос, несмотря на пропущенную из-за участия в Кубке Америки предсезонку, уже во втором матче чемпионата вернулся в стартовый состав; Юрий Жирков, который делил с бразильским новичком левый фланг в игре против «Тамбова», оказался на скамейке. Можно сделать вывод, что Семак с коллегами яростно ротирует трудовой коллектив, не дожидаясь старта Лиги чемпионов.

Дебют матча однозначно остался за командой Александра Точилина. Футболисты «Сочи» жестко входили в каждый стык, больше владели мячом, яростно бежали в свободные зоны и явно пытались доказать, что несправедливое поражение от «Спартака» в 1 туре было ошибкой.

Стоит обратить внимание на то, что противник «Зенита» осознанно и яростно шел в прессинг; в частности, футбольные аналитики по итогам первого тайма отмечали, что игроки группы атаки «Сочи» активно накрывали левую ногу Ракицкого, не давая тому начинать движение мяча «Зенита» длинными передачами.

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Отдельно отметим, что с июля команда из самого протяженного города России злыми языками называется фарм-клубом «Зенита». Действительно, в это трансферное окно в «Сочи» перешли Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз. Собственно, первые трое вышли играть против петербургского клуба в стартовом составе (добавим, что Полоз добавился к ним, выйдя на замену во втором тайме). К слову, вратарь у дебютанта премьер-лиги тоже с петербургским бэкграундом: Николай Заболотный ровно 10 лет назад выигрывал золотые медали турнира дублеров в команде нынешнего руководителя Академии «Зенита» Анатолия Давыдова. Сразу после этого уроженец Ленинграда перешел в «Спартак» и моментально пополнил фанатский список «иуд». На трибунах появилась кричалка «Николай Заболотный — половой орган болотный». Рифма не блестящая, но емкая.

«Зенит» выдержал стартовый напор противника и взялся за дело. Забегая вперед, скажем, что в отрезок с 15 по 30 минуту владение мячом было уже в пользу петербуржцев в соотношении 85% к 15%. Это давление постепенно стало конвертироваться в голевые моменты: сперва на 14 минуте Дриусси отлично ворвался в зазор между линиями по центру ворот Заболотного и отдал передачу под удар Азмуну. Затем аргентинец практически вышел один на один с голкипером и был сбит защитником, но арбитр матча Алексей Матюнин нарушения правил не зафиксировал. Со стартовым свистком в Сочи пошел проливной дождь, и подкаты у футболистов обеих команд получились на загляденье.

На 26 минуте на мокром газоне поскользнулся Азмун. На поле появился главный врач команды Михаил Гришин, а комментаторы заговорили о замене. Иранский голеностоп обильно залили заморозкой, нападающему по правилам пришлось покинуть поле. Буквально через секунды после возвращения в игре Сердар убежал один на один и был сбит сербским защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем. Сам Азмун, опровергнув пошлую футбольную традицию «кто заработал пенальти, тот не бьет», уверенно реализовал 11-метровый. Буквально за 3 минуты вокруг иранца провернулось невероятное многообразие сюжетов: потенциальная травма, нереализованный выход к воротам, удар по ногам и в итоге победный гол. Трогательная деталь: гол Сердар отпраздновал в стиле Дзюбы, отдав честь коллеге, сидящему на скамейке запасных.

На 38 минуте травму получил Смольников, которого в перерыве заменит воспитанник петербургского футбола Денис Терентьев. Для выпускника футбольной школы «Смены» эта игра стала первой в «Зените» Семака.

Второй тайм прошел преимущественно под диктовку «Зенита»: забивать могли и Сутормин, и Азмун. За полчаса до конца основного времени матча соотношение по ударам было 4 к 8 в пользу команды Семака. На итоговый отрезок встречи на поле все-таки вышли Дзюба, заменивший Ерохина, и Жирков вместо Азмуна (оказалось, что тренерский штаб решил поберечь воспитанника тамбовского футбола из-за жары и духоты черноморского курорта, а у Дзюбы дважды поднималась температура на неделе).

Несмотря на счет в пользу «Зенита», игроки «Сочи» до последнего пытались создавать моменты: опасно действовал вышедший на замену Александр Карапетян, наполовину немец, наполовину армянин; тревожно били Евгений Песегов и Новосельцев. Говорящая статистика: ближе к финальному свистку обе команды нанесли 19 ударов из штрафной (7 к 12 в пользу «Зенита»).

На 88 минуте сработали замены Семака: Жирков эффектно навесил на дальнюю штангу, Дзюба выиграл воздух, сбросил мяч на линию вратарской, Оздоев в одно касание превратил витающее в воздухе игровое преимущество в комфортный счет на табло.

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После матча, несмотря на победу, главный тренер «Зенита» подчеркнул проблемы: «Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у «Сочи» появлялись не такие ударные позиции, как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча».

Дзюба не удивил и подробно рассказал о своем состоянии: «Три дня практически не тренировался, сейчас — не знаю, таблетку выпил, полегче стало. Плоховатенько, честно говоря. Главное — победа. Жалко, что не все моменты забили. Сегодня я снова мог сделать хет-трик из всех моих ассистов, но все мои мазилы промахнулись. [Про жест Азмуна] Приятно было, все ребята знали, что очень тяжело проходила моя подготовка к матчу. Я очень расстроился, конечно, но, значит, так и должно было быть. Очередное испытание, и я очень доволен тем, что мне удалось справиться. Большое спасибо нашим докторам за то, что они мне всячески помогали. Сегодняшняя ночь была просто ужасной: очень душно, кондиционер включить нельзя, воду попить невозможно, горло просто пылает! Если честно, сейчас я мечтаю о том, чтобы поесть».

После двух туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице вместе с «Уралом» (2 победы, 6 очков). В последнее воскресенье июля команда Семака в гостях встречается с «Оренбургом».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»