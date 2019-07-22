Разбившаяся о шлагбаум на квадроцикле петербурженка была пьяна. Покататься ей разрешил сосед по даче

«Фонтанке» стали известны подробности смертельной аварии с квадроциклом в садоводстве под Петербургом. Теплый уик-энд стал последним для 37-летней безработной. Она опробовала новое для себя развлечение – езду на квадроцикле – и не заметила в ночи шлагбаум.

По данным «Фонтанки», накануне в полночь петербурженка взяла квадроцикл «Русская механика 650» у соседа по садоводству «Кировец-3» и прокатилась по улицам массива «Восход». На Кировской улице она не заметила закрытый металлический шлагбаум и въехала в препятствие. Отсутствие ремней безопасности и немалая скорость не оставили женщине ни шанса. Она умерла на месте. При ней сотрудники ГИБДД нашли водительское удостоверение.

Экспертиза показала наличие алкоголя в крови петербурженки. Квадроцикл получил незначительные повреждения, владелец-дачник его забрал.

Вечером 20 июля на Фигурном озере Всеволожского района разбился семилетний гражданин США и России. Он без спроса взял гидроцикл и врезался в берег. В больницу мальчика доставили с тяжелыми травмами.