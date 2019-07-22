У сотрудника райадминистрации Петербурга угнали «Камри». Стоимость машины превышает годовую зарплату чиновника

В Петербурге по камерам наблюдения ищут угнанную «Тойоту Камри». Она принадлежит 33-летнему специалисту администрации Выборгского района и стоит больше, чем Евгений Ганночкин зарабатывает за год.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, информацию об угоне белой «Камри» 2019 года выпуска полиция получила накануне рано утром. Последний раз хозяин видел машину напротив Пулковского парка, там она ночевала с субботы на воскресенье.

Предположительно, автомобиль похитили около полуночи, включенные в систему «Безопасный город» камеры видели его на кольцевой автодороге, мчащимся к Таллинскому шоссе.

Судя по страховке, «Тойоту» стоимостью 2 млн 100 тыс. рублей специалист 1-й категории приобрел в апреле 2019 года и застраховал ее по КАСКО. В свежей декларации Ганночкин указал годовой доход размером 2 млн 45 тыс. рублей. В его пользовании находятся двухэтажный 153-метровый дом во Всеволожске, еще три автомобиля и квартира. Супруга не работает.

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С 2014 года по июнь 2016-го, по данным СПАРК, Ганночкин являлся совладельцем и гендиректором компании «Техноком», то есть бизнес числился за ним и после прихода на госслужбу. Впервые чиновник упоминается в сводной декларации о доходах сотрудников администрации Выборгского района Петербурга за 2015 год, с совокупной зарплатой 322 тысячи рублей, находящейся в пользовании 65-метровой квартирой и с нулем в графе «транспортные средства».

В 2016 году Ганночкин задекларировал зарплату 652 тысячи рублей и два автомобиля BMW120i и внедорожник УАЗ. В 2017-м у специалиста снизилась зарплата, до 639 тысяч, но автопарк пополнился «Тойотой Камри», а в пользовании появился 153-метровый дом. В рекомендациях Минтруда по заполнению справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указано, что находящиеся во временном пользовании (не собственности) объекты недвижимости следует указывать вместе с основанием этого пользования — например, договором аренды, фактическим предоставлением или другим. У Ганночкина эта пометка отсутствует. В прошлом году специалист избавился от старой «Камри» и BMW, но приобрел Daewoo Nexia и Volkswagen Touareg.

По данным Смольного, Ганночкин непосредственно курирует в Выборском районе вопросы противодействия несанкционированной торговле, миграционную политику, взаимодействует с правоохранительными органами, входит в антинаркотическую комиссию. По информации Санкт-Петербургского избиркома, входит в территориальную избирательную комиссию № 10.

Как сообщили в ГУ МВД России, Следственным управлением УМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых злоумышленников и поиску похищенного автомобиля.