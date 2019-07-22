Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП с погибшим пассажиром под Гатчиной

Полиция задержала водителя, которого подозревают в том, что он скрылся с места аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. Его пассажир в результате ДТП погиб.

Как сообщили 22 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, против мужчины 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Авария произошла поздним вечером 20 июля на 57 километре автодороги А-120. По предварительной информации, водитель «Рено Логана» не справился с управлением и вылетел в кювет. Его пассажир получил смертельные травмы. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся.

В ГУ МВД добавили, что подозреваемый задержан на двое суток.