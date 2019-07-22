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Происшествия
22.07.2019 09:43
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На VK Fest искали рыжего Маяковского с бомбой и звериным взглядом

Пятый VK Fest едва не оказался сорван по звонку «из Ирана». Пока гости слушали «Ночных снайперов» и Монеточку, полиция прочесывала парк 300-летия Петербурга в поисках динамита. 

Как сообщает 22 июля ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), звонок дежурному «02» с телефона, зарегистрированного в Иране, раздался вчера в начале седьмого вечера. Звонил, впрочем, не иностранец, а житель улицы Итальянской, не скрывавший своей фамилии. Он без лишних предисловий заявил, что его сосед «идет творить дела в парк 300-летия», и не с пустыми руками, а с взрывчатыми веществами и взрывным устройством. Звонивший вспомнил, как выглядит показываемый в фильмах динамит и утверждал, что его знакомый отправился на фестиваль, который проводит «ВКонтакте», с чем-то подобным. 

Уже через несколько минут после получения подобной информации в парк на берегу Финского залива выдвинулась следственно-оперативная группа. Там, не привлекая особого внимания, искали рыжего юношу по фамилии Маяковский с оранжево-синим рюкзаком и «взглядом как у зверя». Поиски ничем не увенчались, фестиваль завершился без происшествий. В квартирах на Итальянской, где живут предполагаемые осведомитель и бомбист, полиции двери никто не открыл.  

 

 

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