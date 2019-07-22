Hyundai Solaris стал самым угоняемым автомобилем в регионах России. В Петербурге предпочитают BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado

Самой угоняемой машиной в России за первое полугодие 2019 года стала Hyundai Solaris. Второе место в списке занимает Kia Rio, а третье — Kia Ceed.

Кроме них в рейтинг попали Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima, пишет 22 июля РБК со ссылкой на «Известия», получившие отчетность крупного страховщика.

Отмечается, что по итогам 2018 года в топ-10 угоняемых машин попали Mazda CX-5 и Ford Focus.

Бюджетные автомобили чаще угоняют в регионах, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге также заявляют о кражах более дорогих машин — BMW X5, седана 3-series этой же марки и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

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Представитель страховой компании отметил в комментарии изданию, что бюджетные машины интересуют мошенников больше, так как из-за роста стоимости автозапчастей повысился спрос на подержанные детали.

В 2018 году, по данным МВД, больше всего угонов совершили в Москве, Московской области, Краснодарском и Пермском краях.