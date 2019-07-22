Western Union ограничила сумму переводов за границу с пяти тысяч долларов за одну операцию до 600 тысяч рублей в месяц

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на переводы в одну страну на уровне 600 тысяч рублей в месяц и не более 100 тысяч рублей в день. Новые правила действуют с 22 июля, сообщается в справке на сайте компании.

Ограничения в компании, как стало известно РБК, объяснили «минимизацией рисков использования системы Western Union в противоправных целях», а также нормами закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Ранее система Western Union позволяла переводить чуть более 300 тысяч рублей за одну операцию. Для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама лимит остался на уровне 100 тысяч рублей в месяц.

По данным Центробанка, в 2018 году из России через платежные системы, такие как Western Union, «Юнистрим» и «Золотая корона», в другие страны перевели около 9,5 миллиарда долларов.