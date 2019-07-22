Разбившийся на гидроцикле под Всеволожском ребенок катался на чужом транспорте. Владелец оставил технику с ключом зажигания у берега

«Фонтанке» стали известны подробности несчастного случая на озере Фигурном в минувшие выходные, где на гидроцикле разбился несовершеннолетний. К утру 23 июля сотрудники правоохранительных органов склонны считать, что мальчик самовольно завел чужую технику и отправился на ней кататься.

Первоначально сообщалось, что пострадавшему ребенку четыре года, но, по уточненным данным, мальчку скоро исполнится 8 лет. Он, по верии следствия, около шести вечера 20 июля отдыхал с родителями на озере недалеко от поселка Орехово Всеволожского района. В какой-то момент ребенок увидел оставленный кем-то у берега гидроцикл с ключом зажигания. Мальчик сел на него и завел. Поездка продолжалась недолго: юный гонщик врезался в берег.

Личность владельца водного транспорта на данный момент неизвестна. После случившегося он забрал свой гидроцикл и скрылся.

Пострадавшего мальчика родные увезли в Петербург, а уже оттуда вызвали скорую. С тяжелыми травмами головы несовершеннолетнего доставили в больницу. Известно, что ребенок имеет не только российское гражданство, но и американское. В Северную столицу РФ приехал мамой в гости к родным.