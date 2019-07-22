Авиакомпания «Победа» будет работать как туроператор по всей маршрутной сети
Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» запустила продажу туров по всей маршрутной сети. Лоукостер включили в реестр туроператоров РФ.
О начаре работы в новом статусе сообщил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, пишет 22 июля РБК.
Помимо покупки билетов клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы авиакомпании.
В первый год «Победа» планирует реализовать 50 тысяч туров.