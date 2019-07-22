Авиакомпания «Победа» будет работать как туроператор по всей маршрутной сети

По итогам первых шести месяцев 2019 года РСТИ (Росстройинвест) продала на 7% больше квартир, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма заключённых договоров выросла на 21%, что связано с пополнением портфеля компании проектами высокого класса: ЖК «Terra» у Пионерского сада (бизнес-лайт) и ЖК «Familia» на Петровском острове (премиум).