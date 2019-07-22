В Чите ФСБ пришла за сотрудником МЧС прямо на совещание у главы города

Сотрудника МЧС задержали в Забайкалье. Его увели прямо с совещания в администрации Читы.

Как сообщает 22 июля РБК, во время совещания, которое проводил и.о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников, в зал вошли несколько человек в черном. Один из них подошел к заместителю начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края Ивану Пименову и попросил его пройти с ним. Сотрудник МЧС не стал сопротивляться и вышел. Происходящее снимал на камеру сотрудник спецслужб, сопровождавший оперативников.

По информации журналистов, за сотрудником противопожарной службы пришли представители Следственного комитета и ФСБ. Пименову предъявили хищение бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.

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В администрации Читы воздержались от комментариев.

В Сети есть кадры этого задержания.