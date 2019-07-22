Украина готовит санкции против жителей ДНР и ЛНР, чтобы процесс выдачи паспортов РФ «прекратился или максимально усложнился»

Украина рассматривает возможность введения национальных санкций против жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик в связи с решением России выдавать паспорта по упрощенной схеме. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — цитирует 22 июля Данилюка РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По мнению Данилюка, решение России выдавать жителям Донбасса паспорта является нарушением минских соглашений и спланированной провокацией.

В начале июня в Раду был внесен законопроект о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России. Автор инициативы депутат Олег Мусий также предлагал изымать имущество у тех жителей Донбасса, которые добровольно получили российские паспорта.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в середине апреля текущего года. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Как позже отмечал российский президент, указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться. 1 мая Путин подписал еще один документ, предусматривающий упрощенную процедуру получения гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма до 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, а также другие украинские политики осудили решение российских властей. В частности, Зеленский заявил, что не советовал бы «российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», а также сообщил о готовности предоставить гражданство Украины всем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов». В ответ на это Путин сказал, что, по его мнению, жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства.