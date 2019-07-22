Мошенники пытались списать с карт россиян более 24 млрд рублей

Более 24 млрд рублей пытались похитить мошенники со счетов россиян в крупнейших банках страны в 2018 году.

Об этом 22 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на сами финансовые учреждения. Больше всего — 18 млрд — спасли для своих клиентов сотрудники Сбербанка. Немалую сумму — 5,4 млрд рублей — пытались украсть, но не смогли, преступники у клиентов ВТБ. Далее по убывающей идут Альфа-Банк (не менее 700 млн рублей), Почта Банк (135 млн рублей) и Московский кредитный банк (10 млн).

Центробанк эту информацию не комментирует. Регулятор при этом приводит суммы, которые мошенникам все же удалось украсть с карт соотечественников в прошлом году — около 1,4 млрд рублей. Это значительно больше (на 44%), чем в 2017-м.

В среднем, говорят представители банков, успехом увенчивается только 3-4% мошеннических попыток.

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Ранее стало известно, что крупные российские банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов, чтобы оградить клиентов от «пробива» и продажи данных.