Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

В России предложили отменить прямой запрет на участие иностранцев в государственных закупках. Поручение дал заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, сообщает 22 июля газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Как пишет газета, подлинность бумаги подтвердил федеральный чиновник. По его словам, систему импортозамещения в государственном заказе планируют пересмотреть: упростить процедуры, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции.

Упрощение поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Заместитель руководителя ведомства Михаил Евраев считает, что ограничения для иностранцев имеет смысл сохранить лишь для сферы обороны и безопасности. Запрет на покупку иностранной продукции при наличии двух конкурирующих товаров российских производителей чиновник предлагает применять в исключительных случах, после анализа рынка

В Минэкономразвития, как отмечают «Ведомости», напротив, предлагали ужесточить импортозамещение, распространив ограничения на закупки у единственного поставщика. Сейчас такой запрет не действует, доля таких закупок по итогам прошлого года составила 13,5 госзаказа.

В 2018 году, по данным портала госзакупок, правительство России потратило на закупки 8,4 трлн рублей. Сколько из них пришлось на иностранные товары, неизвестно.