Не более пяти килограммов фруктов, не более 15 цветков в букете. В России вводят новые правила ввоза растительной продукции

Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу начнут действовать в России с 19 августа. Ограничения коснутся багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта – судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей, а также почтовых отправлений.

Ограничения коснутся экзотических и привычных фруктов, лимит будет составлять пять килограммов на пассажира. Для более крупных партий потребуют фитосанитарные сертификаты. Если документов не окажется, то продукцию вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника, пишет 22 июля «Российская газета».

В перечне значатся финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые. Также в список попали бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы.

Ограничения также коснутся рождественских елок и веток хвойных деревьев, а также букетов цветов. В каждом букете должно быть не более 15 цветков, а общее их число — не больше трех.