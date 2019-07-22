На Украине продолжают считать бюллетени. В Раду проходят пять партий, лидируют сторонники Зеленского и Медведчука

Пять партий проходят в Верховную раду Украины по результатам подсчета 24,5% бюллетеней. Как и предсказывали экзитполы, из числа лидеров выбыла Радикальная партия Олега Ляшко. Движение, которое было представлено в Раде предыдущего созыва, заручилось поддержкой 4,11% избирателей, пишет 22 июля РБК.

Лидером остается «Слуга народа», поддерживающая действующего президента Владимира Зеленского. За нее проголосовали 42,03%. Ее поддержали во всех регионах страны кроме Донецкой, Луганской и Львовской областей.

В Донбассе лидирует занимающая второе место «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ее поддержали 12,65% избирателей.

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» идет на третьем месте (8,64%). Следом за ней расположилась «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,33%), лидирующая во Львовской области.

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Также в Раду, по предварительной информации, проходит партия «Голос», которая ранее не была представлена в парламенте. Ее поддержали 6,36%.

Меньше 4% набрали «Оппозиционный блок», националистическая «Свобода», «Украинская стратегия» премьер-министра Владимира Гройсмана, а также партия, названная по имени блогера Анатолия Шария.