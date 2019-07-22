Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +24
$ 62.87р
70.79р
09:24 22.07.2019
Расширенный поиск

Общество
22.07.2019 08:00
Печать

В России ужесточат получение охотничьего билета. Желающих купить ружье отправят изучать биологию диких животных

Процедуру получения охотничьего билета, дающего право владеть огнестрельным оружием, намерены ужесточить в России в ближайшем будущем. Автором инициативы выступило Минприроды, которое полагает, что существующие ныне правила являются простой формальностью, пишет 22 июля «Коммерсантъ».

Как пишет издание, министерство предлагает ввести для желающих получить билет охотничий минимум. Кандидаты должны будут сдать экзамен по основам биологии диких животных, требованиям правил охоты, а также технике безопасности. Не исключено, что для этого необходимо будет пройти некие специальные курсы, аналогичные автошколам.

В настоящее время желающий получить охотничий билет должен подать заявление в МФЦ или через портал госуслуг, после чего в лицензионно-разрешительном отделе подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума. При этом доказывать свои знания не нужно: достаточно лишь расписаться и тем самым формально сообщить о своем знакомстве с документом. Охотничий билет дает право владеть огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, а также пневамтическим охотничьим.

До принятия в 2009 году закона «Об охоте» требование экзамена на знание охотминимума было обязательным, а билет выдавался сроком на пять лет. Теперь же срок действия не ограничен.
В настоящее время в России зарегистрированы 4,5 миллиона охотников.В Минприроды добавили, что гражданаме, уже имеющие охотничий билет, повторно сдавать экзамен не будут.

Причиной возможного ужесточения правил является в том числе и увеличение числа несчастных случаев во время охоты. В 2016 году таким образом погиб 31 человек. Также,не знающие правил стрелки, нередко убивают животных, внесенных в Красную книгу.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
РСТИ (Росстройинвест)
22.07.2019 09:00

РСТИ (Росстройинвест) увеличила сумму сделок на 21% в первом полугодии

По итогам первых шести месяцев 2019 года РСТИ (Росстройинвест) продала на 7% больше квартир, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма заключённых договоров выросла на 21%, что связано с пополнением портфеля компании проектами высокого класса: ЖК «Terra» у Пионерского сада (бизнес-лайт) и ЖК «Familia» на Петровском острове (премиум).
"Фонтанка.ру"
19.07.2019 18:13

Укрепляй корпоративный дух вместе с «Фонтанкой-SUP»

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.
Группа ЦДС
19.07.2019 14:41

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2019 18:00

Где распускаются императорские цветы

С древних времён сады являлись украшением окружающего пространства. Вблизи жилища люди организовывали зелёные зоны с разными по форме, размерам, цвету растениями.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
18.07.2019 15:27

Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

Группа ЦДС традиционно поддерживает движение студенческих строительных отрядов. В 2019 году компания приняла один из самых крупных стройотрядов в Санкт-Петербурге. На объектах застройщиках производственную практику пройдут 26 студентов из 3 регионов России.
Setl City
18.07.2019 14:49

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые апартаменты у метро «Старая Деревня»

Компания предлагает покупателям широкий выбор апартаментов в проекте «ArtLine в Приморском» по стартовым ценам: от 2,7 млн рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
18.07.2019 11:40

В «Новом Лесснере» началось строительство детского сада

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» началось строительство детского сада на 125 воспитанников.
ГК «Эталон»
18.07.2019 11:38

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию ЖК «Морская звезда»

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
«Главстрой Санкт-Петербург»
18.07.2019 11:24

В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» введены в эксплуатацию восьмой детский сад и четвертая школа

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сдал в эксплуатацию два новых социальных объекта в рамках масштабных проектов комплексного освоения территорий — школу в ЖК «Северная долина» и детский сад в ЖК «Юнтолово».
РСТИ (Росстройинвест)
18.07.2019 10:15

РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ (Росстройинвест) обеспечит ЖК «New Time», который компания строит у Юнтоловского заказника, новой социальной инфраструктурой.
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.