В России ужесточат получение охотничьего билета. Желающих купить ружье отправят изучать биологию диких животных

Процедуру получения охотничьего билета, дающего право владеть огнестрельным оружием, намерены ужесточить в России в ближайшем будущем. Автором инициативы выступило Минприроды, которое полагает, что существующие ныне правила являются простой формальностью, пишет 22 июля «Коммерсантъ».

Как пишет издание, министерство предлагает ввести для желающих получить билет охотничий минимум. Кандидаты должны будут сдать экзамен по основам биологии диких животных, требованиям правил охоты, а также технике безопасности. Не исключено, что для этого необходимо будет пройти некие специальные курсы, аналогичные автошколам.

В настоящее время желающий получить охотничий билет должен подать заявление в МФЦ или через портал госуслуг, после чего в лицензионно-разрешительном отделе подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума. При этом доказывать свои знания не нужно: достаточно лишь расписаться и тем самым формально сообщить о своем знакомстве с документом. Охотничий билет дает право владеть огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, а также пневамтическим охотничьим.

До принятия в 2009 году закона «Об охоте» требование экзамена на знание охотминимума было обязательным, а билет выдавался сроком на пять лет. Теперь же срок действия не ограничен.

В настоящее время в России зарегистрированы 4,5 миллиона охотников.В Минприроды добавили, что гражданаме, уже имеющие охотничий билет, повторно сдавать экзамен не будут.

Причиной возможного ужесточения правил является в том числе и увеличение числа несчастных случаев во время охоты. В 2016 году таким образом погиб 31 человек. Также,не знающие правил стрелки, нередко убивают животных, внесенных в Красную книгу.