«Зенит» победил своих бывших футболистов в Сочи
Победой петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч второго круга чемпионата Российской премьер-лиги против «Сочи». Игра проходила 21 июля в Сочи.
«Зенит» выиграл со счётом 2:0. Голы забили Сердар Азмун (30 минута, с пенальти) и Магомед Оздоев (88).
Отметим, что в составе соперника вышли четверо бывших зенитовцев – Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.
Таким образом, на счету «Зенита» теперь шесть очков. Петербуржцы уверенно лидируют в турнирной таблице после двух туров.