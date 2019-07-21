Metallica спела «Группу крови» на русском языке
Легендарная американская группа Metallica показала знание русского рока и спела «Группу крови» на русском языке. Хит Виктора Цоя музыканты исполнили во время выступления в московских «Лужниках» 21 июля. Текст на русском спел басист Роберт Трухильо.
Видеозаписями песни зрители делятся в социальных сетях. Фанаты встретили хит группы «Кино» с восторгом, вместе с музыкантами пели все «Лужники».
Шоу в Москве – единственное в России в рамках мирового турне WorldWired Tour.