Metallica спела «Группу крови» на русском языке

Легендарная американская группа Metallica показала знание русского рока и спела «Группу крови» на русском языке. Хит Виктора Цоя музыканты исполнили во время выступления в московских «Лужниках» 21 июля. Текст на русском спел басист Роберт Трухильо.

Видеозаписями песни зрители делятся в социальных сетях. Фанаты встретили хит группы «Кино» с восторгом, вместе с музыкантами пели все «Лужники».

Шоу в Москве – единственное в России в рамках мирового турне WorldWired Tour.