На проспекте Королёва тушили ирландский паб

Ирландский паб горел вечером 21 июля в Приморском районе Петербурга. Очевидцы стали свидетелями того, как из окон заведения валит дым. Бороться с огнём приехали пять пожарных машин.

Фото: Читатель «Фонтанки» Арсений

Как сообщает читатель «Фонтанки», горел паб O’Briens на проспекте Королёва. В ГУ МЧС подтвердили эту информацию.

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«Сообщение о пожаре в доме 21А на проспекте Королёва поступило в 20.18. В двухэтажном административном здании, пристроенном к жилому дому, на первом этаже горела обстановка на площади 15 кв.метров», – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в 20.41 открытое горение было ликвидировано.