Во Всеволожском районе BMW-X3, кувыркаясь, улетел в кювет. Водитель погиб, его выбросило в люк

Белый БМВ Х3 вылетел в кювет на шоссе в сторону поселка им.Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 21 июля. Водитель – мужчина 44 лет – погиб на месте.

Подробности сообщает «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, автомобиль двигался на огромной скорости, зацепил обочину и, кувыркаясь, вылетел в кювет. Свидетели добавили, что машина перевернулась около семи раз. Водителя выкинуло через люк в крыше. Выяснилось, что ремень безопасности был застегнут за спинкой кресла.

Обстоятельства ДТП уточняются.