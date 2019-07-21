Найденный мертвым в Польше пятилетний россиянин был убит

Пропавший в Польше пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, был убит. Об этом сообщил прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский, передает 21 июля Lenta.ru со ссылкой на TVP Info. По его словам, на то, что это было убийством, указывают выводы, сделанные в ходе осмотра. От других подробностей прокурор воздержался.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что в Польше найден мертвым пятилетний россиянин. Ребенок пропал вечером 10 июля после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец. Мужчина увез мальчика в неизвестном направлении около 17 часов. Вечером того же дня тело отца было найдено рядом с железнодорожным переездом.

Прокуратура Польши считает, что смерть мужчины была ненасильственной.

Ранее в польских СМИ появилась информация, что удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: «Ты его больше никогда не увидишь».