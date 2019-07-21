Сутормин сыграет за «Зенит» против «Сочи»
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определил стартовый состав на матч второго тура РПЛ против «Сочи». Игра пройдет 21 июля в Сочи.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Игорь Смольников, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Денис Терентьев, Леон Мусаев, Юрий Жирков, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Матч начнется в 21:30 по московскому времени.
Напомним, Сутормин не без приключений перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2 млн евро.